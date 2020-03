Andre Iguodala fourre la feuille de statistiques pour battre les Hawks

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette leçon d’histoire montre le jeu polyvalent d’Andre Iguodala qui était une figure polarisante pendant son séjour à Philadelphie. Alors que beaucoup de fans l’appréciaient pour ce qu’il était, qui était un type de joueur tout faire, il y en avait d’autres qui étaient contrariés qu’il ne soit jamais devenu ce vrai gars numéro 1 de l’équipe. Ce jour-là, il a montré son talent complet.

26 mars 2010

Les Sixers ont été, dans l’ensemble, une déception en 2009-2010. L’équipe a connu deux matches consécutifs en séries éliminatoires en 2008 et 2009 et ils espéraient en tirer parti avec l’entraîneur Eddie Jordan. Malheureusement, Jordan était un raté et l’équipe n’a pas bien joué du tout. Donc, à ce stade de la saison, ils jouaient le calendrier.

Ils ont accueilli les Atlanta Hawks qui étaient en route vers les séries éliminatoires, mais ils ont rencontré Iguodala et les Sixers à Philadelphie et il était dans un groove. Le vétéran de l’Arizona a empoché le score de la boîte avec 25 points sur un tir de 9 pour 12, forant deux points en profondeur, 10 rebonds et neuf passes décisives dans une victoire de 105-98 contre les Hawks.

La recrue Jrue Holiday a ajouté 13 points et 12 passes décisives tandis qu’Elton Brand, Jason Kapono et Samuel Dalembert ont récolté 14 points chacun. Les Sixers avaient remporté des matchs consécutifs pour la première fois depuis qu’ils en avaient remporté cinq d’affilée du 31 janvier au 9 février.

Marque a déclaré l’après-match:

Nous avons trouvé un moyen de clore quelques matchs consécutifs. Nous avons eu du mal toute l’année à le faire. C’est satisfaisant de le faire deux fois de suite.

Les Sixers termineraient la saison 2009-10 à 27-55 et Jordan serait licencié après une seule saison à la barre. Ce tir a amené l’ancien gardien des Sixers Doug Collins à devenir le nouvel entraîneur-chef à l’été 2010.

.