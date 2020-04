Andre Iguodala, Samuel Dalembert ont battu les Pistons

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition nous ramène à la version «Run with Us» des Sixers alors qu’ils poursuivaient leur chemin surprenant vers les séries éliminatoires. Les Sixers accueillaient les Pistons de Detroit tant vantés lors d’un affrontement en avril qui était beaucoup plus important pour Philadelphie que pour Detroit. Alors que les Sixers avaient déjà décroché une place en séries éliminatoires, ils devaient essayer d’obtenir une graine solide pendant que les Pistons se préparaient juste pour les séries éliminatoires.

9 avril 2008

Les Pistons avaient déjà obtenu le deuxième rang dans l’Est et ils étaient en retrait d’un partant à Richard Hamilton et les quatre partants qui ont joué n’ont pas joué leurs minutes régulières. Ce fut l’occasion pour les Sixers de faire le travail et de poursuivre leur séquence.

Andre Iguodala a récolté 25 points, six aides, cinq rebonds et cinq interceptions, Samuel Dalembert a récolté 20 points et 13 rebonds, et Willie Green, 15 points. Tout cela s’est soldé par une victoire de 101-94 contre les Pistons, ce qui a permis à Philadelphie de passer à la 6e place et ils avaient remporté leur 22e match lors de leurs 30 derniers matchs.

Malgré tout cela, les Sixers en avaient perdu trois d’affilée. Ensuite, Iguodala a déclaré aux journalistes:

Il est toujours bon de rebondir après une perte. Nous étions un peu émus en entrant dans le match d’Atlanta après avoir découvert que nous étions arrivés en séries éliminatoires. Je pensais toujours que nous aurions dû gagner ce match, mais il est toujours bon d’obtenir la victoire ce soir.

Les Sixers termineraient la saison 2007-08 avec un dossier de 40-42 et se dirigeraient vers les séries éliminatoires en tant que septième tête de série. Ils affronteraient ces Pistons au premier tour et gagneraient le premier match sur la route, puis exploseraient à Détroit au troisième match avant que les Pistons ne se regroupent et remportent trois matchs de suite pour éliminer les Sixers.

