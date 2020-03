Andrew Bogut donne un rapport de dépistage détaillé sur LaMelo Ball

Peu de joueurs sont plus particulièrement qualifiés pour discuter de la façon dont la saison de LaMelo Ball dans la Ligue nationale de basket-ball (NBL) se traduit en NBA qu’Andrew Bogut. L’ancien champion de la NBA avec les Golden State Warriors a passé cette saison avec les Kings de Sydney.

Bogut s’est retrouvé au milieu de la conclusion dramatique de la saison alors que les Kings se retiraient de la grande finale contre Perth au milieu des inquiétudes du coronavirus, forçant la main de la NBL. La ligue a répondu en attribuant le championnat de la ligue aux Wildcats, qui détenaient une avance de 2-1 au moment du retrait de Sydney de la série.

Mardi, Bogut a pris le temps de faire une interview à la radio sur le jeu 95.7 basé à San Francisco avec Damon, Ratto & Kolsky. Bogut a discuté du retrait de la finale de la NBL avant de donner un rapport de dépistage assez détaillé sur Ball.

«Je l’ai vu un peu. Il a très bien joué contre nous un match. Il a une grande capacité à entrer dans la peinture depuis la position de garde, peut très bien gérer le ballon et je pense que sa passe et son jeu sont déjà à un niveau d’élite. De toute évidence, son coup de saut, dont on a beaucoup parlé, déterminera dans quelle mesure il va bien dans sa carrière. Je pense que c’est très incohérent à partir de trois et c’est une sorte de prise de vue saccadée qu’il devra probablement réparer un peu comme son frère. Son frère tire très, très bien avec la Nouvelle-Orléans cette saison.

«Donc, je pense que son jeu et la façon dont il dirige une équipe pour un gars aussi jeune se sont vraiment démarqués pour moi. La défense doit s’améliorer mais je pense que ça va changer avec le coaching et le développement dans un bon programme NBA. Mais il cherche une chance d’être un choix n ° 1 ou un top cinq, top dix. C’est formidable pour notre ligue de savoir qu’il est venu ici et a joué et nous espérons qu’il réussit très, très bien en NBA. “

Le ballon n’a eu qu’une seule chance de jouer à Sydney cette saison. Dans le concours, il a récolté 16 points sur 7 tirs sur 19 sur le terrain et 1 sur 5 tirs à distance tout en ajoutant huit rebonds, six passes décisives et un vol. Les Hawks, cependant, n’ont pas pu rester avec les Kings et ont fini par chuter 92-87. Ce match, cependant, serait inscrit dans les livres d’histoire de la ligue après avoir battu le record de fréquentation, établissant une nouvelle marque à 17 514.

Le rapport de dépistage donné par Bogut est assez précis. Plus qu’une simple analyse de surface sur son sauteur et son décès, Bogut note comment sa défense s’améliorera probablement alors qu’il s’intègre dans une franchise NBA avec des entraîneurs de haut niveau. De même, bien qu’il y ait des inquiétudes au sujet de son pull, les améliorations de Lonzo donnent des signes d’optimisme pour LaMelo.

