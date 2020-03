Andrew Bogut, l’ancien grand homme des Warriors, décompose le jeu de LaMelo Ball

Avec la saison de basket-ball universitaire terminée en raison du coronavirus, la NBA a tourné son attention vers le prochain projet. Anthony Edwards, Onyeka Okongwu et Obi Toppin sont actuellement présentés comme les meilleurs espoirs du niveau collégial.

Pourtant, il y a une récolte régulière de perspectives venant de l’extérieur du domaine de la NCAA. Des noms comme Killian Hayes, Deni Avdija et RJ Hampton seront populaires lorsque le projet de loi sortira en juin.

Un autre nom prêt à faire le saut à la NBA est LaMelo Ball. Le plus jeune frère du Ball a passé la saison dernière à jouer pour les Illawarra Hawks dans la Ligue nationale de basket-ball d’Australie.

En NBL, Ball et les Hawks se sont affrontés contre l’ancien centre des Golden State Warriors, Andrew Bogut.

Les Warriors devant posséder un premier choix lors du repêchage de 2020, Bogut a présenté un rapport de dépistage sur Ball dans une interview avec Damon Bruce, Ray Ratto et Matt Kolsky sur 95.7 The Game de San Francisco.

Je l’ai vu un peu. Il a très bien joué contre nous un match. Il a une grande capacité à entrer dans la peinture depuis la position de garde – peut très bien gérer le ballon et je pense que sa passe et son jeu sont déjà à un niveau d’élite. De toute évidence, son coup de saut – dont on a beaucoup parlé – déterminera dans quelle mesure il va bien dans sa carrière. Je pense que c’est très incohérent à partir de trois, et c’est une sorte de prise de vue saccadée qu’il devra probablement réparer un peu comme son frère. Son frère tire très, très bien avec la Nouvelle-Orléans cette saison. Je pense que son jeu et la façon dont il dirige une équipe pour un gars aussi jeune se sont vraiment démarqués pour moi. La défense doit s’améliorer, mais je pense que cela changera avec le coaching et le développement dans un bon programme NBA. Mais il cherche une chance d’être un choix n ° 1 ou un top cinq, top dix. C’est formidable pour notre ligue de savoir qu’il est venu ici et a joué et nous espérons qu’il réussira très, très bien en NBA.

En un match contre Bogut et les Kings de Sydney, Ball a récolté 16 points sur 7 tirs sur 19 en 27 minutes. Le produit Chino Hills a ajouté six passes décisives et six rebonds pour les Hawks. Bogut a enregistré cinq points et neuf rebonds en 22 minutes pour les Kings.

Avec le besoin de Golden State pour une option de score derrière Stephen Curry et Klay Thompson, Ball pourrait être une option intrigante en haut du repêchage pour les Warriors.

