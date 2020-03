Andrew Bogut sur jouer dans une arène sans fans

Si la NBA reprend le jeu cet été, elle pourrait jouer à des matchs sans fans, juste pour être en sécurité. L’ancien grand homme des Golden State Warriors, Andrew Bogut, a récemment joué un match dans la NBL sans fans à l’arène, et il dit que c’était «vraiment étrange».

Dans une interview avec Ethan Strauss de The Athletic, le membre de l’équipe titre des Warriors, a parlé de son expérience de jouer à un match de basket-ball sans fans:

«Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, c’était vraiment étrange, et j’avais l’impression d’avoir à nouveau 12 ans en jouant au basketball junior. C’était plutôt cool en soi pendant environ cinq minutes et après, c’était juste bizarre; c’était une situation étrange. Pas d’ambiance et c’était plat. Mais en même temps pour moi, c’était du pur basket en quelque sorte parce qu’il n’y avait pas de foule qui pouvait s’impliquer. Les arbitres n’ont pas été intimidés par les bruits de la foule. C’était un peu aussi pur que possible du point de vue d’un puriste. Mais ça avait l’air étrange avec un tas de sièges vides. »

Les Warriors allaient héberger les Brooklyn Nets dans un Chase Center vide, mais la NBA a suspendu la saison un jour avant que l’Utah Jazz n’entre dans Rudy Gobert testé positif pour le coronavirus.

Avec Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant et Marcus Smart sont les autres joueurs de la NBA connus pour avoir contracté le virus. Aucun guerrier n’a encore testé positif.

Un match de la NBA sans fans à l’arène serait tellement bizarre sur le marché d’aujourd’hui. Seul le temps nous dira si nous verrons ce type de jeu se produire à l’avenir.