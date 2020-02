Andrew Wiggins délire sur le temps avec Warriors: «C’est une bénédiction»

Andrew Wiggins joue aussi bien que quiconque aurait pu s’y attendre pour les Golden State Warriors.

En moyenne 23,0 points, 4,0 passes décisives, 2,3 interceptions et 1,7 bloc par match lors de ses trois premiers matchs avec son nouveau club, tout en tirant à 57,5% sur le terrain, 53,3% à partir de trois et 71,4% sur les lancers francs (sur 7,0 tentatives par match) ), le souvent critiqué pour décevant et sous-performant en tant que membre des Timberwolves du Minnesota a été un ajustement idéal à petit avant pour les Warriors.

Ce n’est pas seulement ses outils physiques – la longueur, la taille et l’athlétisme – mais c’est sa façon de jouer.

Un slasher qui glisse jusqu’à la jante et termine dans la circulation avec une touche habile. Qui peut repérer et renverser et ouvrir le tir à trois points (il tire 37,0 pour cent sur les matchs à trois cette saison, selon les statistiques avancées de la NBA).

En passant de plus en plus disposé.

Le voir juste à côté de Splash Brothers Stephen Curry et Klay Thompson et l’espace qu’ils ouvriront sur les voies de circulation avec leur gravité, ainsi que les opportunités individuelles qui lui seront offertes, vous pouvez voir combien plus efficace et efficace, il sera. Combien les guerriers peuvent accomplir si Wiggins maintient ce niveau de jeu (et d’effort).

Wiggins, bien conscient des critiques qui lui sont adressées, considère qu’il s’agit d’une «bénédiction» pour Golden State dans le «nouveau chapitre» de sa vie.

Selon Logan Murdock de NBC Sports:

“Chaque fois que vous entrez dans un nouveau chapitre de la vie, vous voulez faire mieux”, a déclaré Wiggins après la défaite. «Vous ne voulez jamais revenir à la façon dont les choses étaient avant. C’est une bénédiction. “

Wiggins discuterait de l’attrait de jouer pour les Warriors plus en détail, notant la différence entre la balle et le mouvement des joueurs du système de Golden State par rapport à celui du Minnesota.

«C’était super… j’ai l’impression de bien m’adapter et les gars m’aident. Mais vous obtenez des paniers plus faciles comme celui-ci. Le basket-ball est amusant, tout le monde se cherche, désintéressé et tout le monde essaie de s’ouvrir les uns les autres. C’est donc une sensation formidable. “

Il défend même les meilleurs joueurs de l’aile de l’équipe adverse, que ce soit LeBron James, Jimmy Butler ou Devin Booker. Les Timberwolves, après avoir acquis les attaquants Robert Covington et Jimmy Butler ces dernières années, n’ont pas relevé ce défi pour Wiggins.

L’ancienne recrue de l’année l’apprécie. Plus que ça, vraiment.

«C’est un grand défi et ça ne fera que me rendre meilleur… Protéger les meilleurs gars de la ligue et voir leurs tendances. Cela ne fera que me rendre meilleur, donc je l’adore. “

Wiggins a cinq vols dans ses débuts Warriors et quatre blocs contre les Phoenix Suns mercredi soir.

Jusqu’à présent, les Warriors ont pris la bonne décision. Lui et les progrès de l’équipe seront étroitement surveillés pour le reste de la saison, en particulier lorsque Curry reviendra. Cependant, les premiers retours sur leur accord de superproduction sur les délais commerciaux n’ont été que positifs pour Golden State et cela les rend plus effrayants que jamais si l’on considère les retours imminents de Curry et Thompson, ainsi que leur choix de loterie parmi les trois premiers.

