Andrew Wiggins et les recrues conduisent les Warriors à s’imposer à Denver, 116-100

Le road trip des Warriors à Denver a commencé comme un jeu typique pour Golden State lors de la saison 2019-20. Golden State a combattu les Nuggets tôt pour le garder proche, mais finalement, le talent de Denver a submergé la jeune équipe de Warriors.

Golden State a perdu 15 points contre les Denver Nuggets liés aux séries éliminatoires, mais une solide fin au troisième quart a fait revenir les Warriors dans le match. Les Warriors ont eu du mal tout au long de la saison à clore les matchs, mais à Denver, les choses étaient différentes. Les Warriors ont dominé les Nuggets 34-19 au quatrième quart pour sceller leur victoire de retour, 116-100.

Golden State a enregistré des victoires dans deux de leurs trois derniers matchs. Avec le champion en titre des Raptors de Toronto à venir en ville ensuite, les Warriors pourraient obtenir de l’aide pour le retour de Stephen Curry de sa blessure.

Andrew Wiggins

À Denver, Andrew Wiggins a joué l’un de ses meilleurs matchs en tant que membre des Golden State Warriors. L’ancien membre des Timberwolves du Minnesota a enregistré un double-double avec 22 points et 10 passes décisives – la deuxième fois de sa carrière, il a récolté 20 points et 10 passes décisives dans le même match. Wiggins a ajouté cinq rebonds, un vol et un blocage.

Rookie Run

Deux choix de la classe de repêchage de Golden State en 2019 ont eu un impact significatif sur l’effort de retour des Warriors à Denver. Le choix de deuxième ronde Eric Paschall a rempli la feuille de statistiques avec 22 points sur un tir de 8 sur 13, avec cinq rebonds, cinq passes décisives et un vol contre les Nuggets.

Le choix du premier tour de Golden State, Jordan Poole, poursuit son jeu impressionnant au meneur avec 15 points, six passes décisives et trois rebonds. Poole a ajouté quatre tirs à trois points en six tentatives à longue distance.

Au-delà de l’arc

Depuis la pause des étoiles, les Warriors ont connu des difficultés à partir de la plage de 3 points, ne tirant qu’à 26,3% des profondeurs. Cependant, contre les Nuggets, Golden State a réalisé sa meilleure impression de «Splash Brothers». Les Warriors ont tiré 18 de 41 au-delà de l’arc, les Nuggets ne frappant que trois pointeurs à 3 points en 20 tentatives.

Le contrat de 10 jours est devenu starter, Mychal Mulder a mené les Warriors à longue distance, ajoutant cinq pointeurs sur 10 tirs. Cinq autres membres des Warriors ont ajouté au moins deux marques de deep.

.