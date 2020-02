Après avoir commencé 0-3 sur le terrain, le petit attaquant Andrew Wiggins a fait le premier tir de sa carrière de Golden State Warriors, renversant un corner trois à la fin du premier quart de la confrontation télévisée nationale des Warriors contre les Lakers de Los Angeles.

Wiggins, dont la carrière a été bien documentée, a récolté en moyenne 22,4 points, 5,4 rebonds, 3,7 passes décisives, 0,9 bloc et 0,7 interceptions en 42 matchs cette saison. Les Warriors ont échangé pour Wiggins jeudi, envoyant le garde D’Angelo Russell, l’attaquant Omari Spellman et le garde Jacob Evans aux Minberota Timberwolves en échange de Wiggins, un choix protégé de première ronde en 2021 et de deuxième ronde en 2022.

Wiggins n’est pas un grand tireur à trois points, abattant 33,1% de ses trois cette saison et 33,2% de ses trois pour sa carrière. Mais l’ironie n’est pas perdue: la première conversion de Wiggins sur le terrain a été un triplet, dans une équipe avec deux étoiles connues pour lancer des tirs de loin à un volume élevé et un clip élevé.

