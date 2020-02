Andrew Wiggins fera ses débuts avec Warriors samedi soir contre les Lakers

L’ancien premier choix au classement général, Andrew Wiggins, fera ses débuts avec les Golden State Warriors samedi soir, à 20h30 HNE sur ABC, alors que les Warriors affronteront LeBron James et les Los Angeles Lakers à domicile (selon Anthony Slater de The Athletic’s). Wiggins a été acquis par Golden State jeudi – le jour de la date limite de négociation de la NBA.

Avec une moyenne de 22,4 points, 5,2 rebonds, 3,7 passes décisives, 0,9 bloc et 0,7 interceptions par match dans ce qui a été sa meilleure saison complète, Wiggins aura de nombreuses occasions de se mettre à l’aise dans sa nouvelle arène à domicile, car les Warriors n’ont toujours pas le duo de superstars de Stephen Curry et Klay Thompson.

Avec Golden State (12-40) au bas de la liste de la Conférence Ouest et les Lakers au sommet (38-12), les Warriors ne s’attendent probablement pas à gagner ce soir, même si leur nouvel attaquant était le Rookie of 2015 l’année.

Cependant, Wiggins est connu pour intensifier son jeu chaque fois qu’il affronte LeBron – le joueur qui a orchestré son métier hors de Cleveland lorsqu’il a décidé de retourner aux Cavaliers – afin que les fans de Golden State puissent voir une forte performance de la part de l’aile très talentueuse, ce qui augure bien de son accueil de la part de ses nouveaux coéquipiers, des entraîneurs et de la base de fans.

La saison dernière, Wiggins avait en moyenne 31,0 points, 6,0 rebonds et 4,5 passes décisives par match lorsqu’il a joué contre Golden State, donc il y a déjà suffisamment de preuves dans la mémoire récente pour suggérer que l’aile très talentueuse pourra avoir de grandes performances contre les meilleures équipes. Même si l’entraîneur-chef des Warriors Steve Kerr n’a pas besoin de lui pour être une star, ce sera un bon début pour son mandat de Warriors s’il a un de ces matchs contre LeBron et compagnie.

.