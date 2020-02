Andrew Wiggins répond aux critiques concernant sa pièce

L’ailier des Golden State Warriors, Andrew Wiggins, est l’un des joueurs les plus critiqués de la ligue. Peut-être que s’il avait été repêché à la fin du premier tour ou même au 10e rang au total, ce ne serait pas le cas, mais tel est le fardeau d’un joueur sélectionné avec le premier choix du repêchage de la NBA 2014.

Un joueur qui a porté un surnom, “Maple Jordan”, qui fait allusion à peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Celui qui a quitté l’Université du Kansas avec beaucoup de croyants qu’il serait le meilleur talent du jeu depuis LeBron James.

Il est vrai que Wiggins a été son pire ennemi à l’époque, se contentant souvent de tirs difficiles et de longs sauts dans l’arc – même lorsque la ligue est passée à un qui valorisait trois points comme coup de saut par excellence. Sa vision en tunnel a entravé sa capacité de faire du jeu, ce qui a amené beaucoup de gens à l’appeler un trou noir en attaque. Son effort défensif laisse à désirer.

Malgré tout son talent naturel et ses outils physiques, Wiggins a tourné dans des jeux plus médiocres que vous attendez d’un joueur de son calibre et n’a pas réussi à mener une franchise soudainement malheureuse des Timberwolves du Minnesota au zénith de la NBA où il était censé les entraîner.

On pourrait imaginer ce que Wiggins a ressenti face à ces critiques, mais, mardi, la recrue de l’année 2014-2015 l’a exprimé. En termes clairs, Wiggins a clairement indiqué sur quelle opinion il respectait suffisamment pour vraiment délibérer.

Essentiellement, si cet individu n’a pas joué au basket-ball à un niveau élevé, il ne perd pas le sommeil à cause des critiques.

“Chacun a droit à sa propre opinion”, explique Wiggins, suite à l’entraînement des Warriors mardi. «Je me sens comme de vrais ballers – de vraies personnes qui ont été là et qui l’ont fait – je respecte leur opinion. Si vous n’y êtes pas allé, faites ça… je n’y regarde pas trop profondément. »

Un joueur qui a obtenu en moyenne au moins 20,0 points par match au cours de trois de ses six saisons en carrière, a pris l’initiative d’être tenu responsable de son jeu cette saison et a fait des efforts pour influer sur le jeu autrement qu’en marquant au moins le passé. deux saisons, les points positifs de Wiggins – tant dans son jeu que dans sa mentalité – ne sont pas assez discutés.

Il est objectivement un joueur défectueux, mais tout fan ou analyste aurait du mal à trouver un joueur sans défauts, comme Wiggins le notera mardi en parlant de sa défense et de sa conscience qu’il a encore beaucoup de place pour grandir à cette fin de la sol.

Cela dit, alors qu’un joueur comme l’aile de Miami Heat Jimmy Butler – qui a essayé de tirer le meilleur parti de Wiggins avec une myriade de tactiques au Minnesota – peut avoir le type d’opinion que Wiggins respecte, le haut voleur canadien est maintenant dans un environnement où il va être entouré de beaucoup de gens qui peuvent entrer dans son oreille.

Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, tous ceux qui ont contribué à former le noyau de la dynastie Warriors. Même l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, un ancien joueur qui a huit championnats NBA entre ses jours de jeu et d’entraîneur.

Wiggins peut être en mesure de dissiper les notions de son jeu avec succès dans Golden State et une croissance reconnaissable en cours de route. Cependant, il est juste de se demander s’il mettra en valeur les louanges des mêmes partis dont il ne fait pas la critique.

.