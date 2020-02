Andy Reid remportant un Super Bowl signifie que personne ne peut encore nier son héritage

Sa réputation était toujours injuste, mais pendant longtemps Andy Reid, entraîneur de votre équipe de football, a été à la fois la meilleure et la pire chose qui puisse lui arriver.

Mieux, car il a rapidement établi un niveau de compétence de base élevé. Il a entraîné des équipes en séries éliminatoires au cours de 15 des 21 années où il a été l’entraîneur-chef des Eagles et des Chiefs. Pire, car il avait établi un schéma de vissage dans l’embrayage.

Plus précisément, Reid a bâclé la gestion de l’horloge, en particulier en séries éliminatoires. Les Eagles ont perdu trois matchs consécutifs du championnat NFC sous Reid avant de finalement faire un Super Bowl. Ensuite, ils ont perdu ce match quand ils ont raté près de quatre minutes en marquant un touché tardif, ne laissant presque pas le temps d’obtenir le deuxième score dont ils avaient besoin contre les Patriots.

Lorsque Reid est allé à Kansas City en 2013, il a repris une équipe de 4-12 et a immédiatement atteint 11-5. Depuis, il a raté les séries éliminatoires une seule fois avec les Chiefs, mais il a également présenté une base de fans autrefois affamée par le championnat à une nouvelle marque de chagrin d’amour. En 2016 et 2017, son équipe a une fois de plus évolué au rythme de l’escargot sur des disques cruciaux du quatrième trimestre dans les pertes en séries éliminatoires. En 2018, les Chiefs avaient une avance de 21-3 sur les Titans dans le Wild Card Round et ont été blanchis dans la seconde moitié d’une défaite de 22-21. L’année suivante, Reid a subi la cinquième perte de sa carrière en championnat de conférence après un quatrième quart sauvage contre les Pats.

En bref, les équipes de Reid se sont effondrées de manière constante dans les moments charnières et ont masqué tout ce qui faisait de lui un brillant entraîneur-chef 99% du temps quand il ne dirigeait pas de bonnes équipes en fin de match.

Par plusieurs mesures, il est l’un des meilleurs esprits offensifs que la NFL ait jamais vus. Pro Football Focus a déterminé que Reid était l’un des 10 meilleurs joueurs de la NFL chaque saison de 2014 à 2019, terminant notamment premier par sa métrique au cours des deux dernières saisons. Dans des mesures plus grossières, les équipes entraînées par Reid ont terminé neuf fois parmi les 10 premiers dans l’attaque totale et les 10 meilleurs marqueurs 13 fois en 21 saisons.

Reid a été qualifié d ‘«innovant», mais un meilleur terme serait «studieux». Sa philosophie offensive a évolué de façon constante depuis ses études sur la côte ouest parce qu’il prête attention à ce que tout le monde fait, en particulier au niveau collégial. Une bonne anecdote illustrant comment Reid reste à la «pointe» est celle de Kevin Clark de The Ringer:

En 2013, je me suis assis avec Reid dans une salle ordinaire dans un bâtiment universitaire à St. Joseph, Missouri, où les chefs ont tenu leur camp d’entraînement. Il m’a dit que le match collégial avait cinq ans d’avance sur le match pro et que dans cinq ans, les infractions généralisées qui avaient complètement dominé le match collégial finiraient par dominer la NFL. Cinq ans plus tard, c’est arrivé. Les Eagles ont battu les Patriots dans ce que l’entraîneur de l’Oklahoma, Lincoln Riley, m’a dit ressemblait à un match des Big 12.

Le jeu qui a sans doute commencé le règne de Kansas City en tant qu’incubateur de la NFL pour les idées offensives était la victoire d’ouverture de la saison 2017 contre le champion en titre Patriots, dont Travis Kelce exécutait l’option de lecture. Cette année, les Chiefs se sont tellement penchés sur les délits des collèges qu’ils ont dirigé avec succès une pièce de théâtre que le Michigan a utilisée dans le Rose Bowl de 1948.

Reid est peut-être un génie offensif, mais plus que cela, il est ouvert d’esprit et malléable. C’est plus difficile à réaliser qu’il n’y paraît compte tenu du nombre d’entraîneurs qui sont licenciés chaque année en s’accrochant trop étroitement à un dogme qu’ils ne réalisent pas comme un navire qui coule jusqu’à bien trop tard. Dans une profession où même si un entraîneur ne bousille pas les X et les Os, ils ont tendance à tomber dans des conflits de personnalité avec les joueurs et la haute direction, Reid n’a que de longs mandats.

Reid semble entretenir des relations. Ses assistants sortent presque toujours de meilleures personnes que lorsqu’ils entrent dans son giron, créant l’un des arbres d’entraînement les plus solides du jeu. En revanche, les assistants de Bill Belichick continuent de bénéficier d’opportunités d’entraîneur-chef malgré un bilan horrible.

Reid et Belichick sont sans doute les deux entraîneurs-chefs actifs les plus accomplis de la ligue. La différence entre leurs arbres de coaching peut être liée à leur personnalité. Les deux ont réussi de la même manière, avant tout en ne traitant jamais leurs philosophies dominantes comme si précieuses qu’elles ne peuvent être repensées. Mais là où Belichick est également devenu un remplaçant pour la ténacité de faire votre travail avec rigueur, Reid ne représente rien de plus que l’importance d’être totalement et simplement soi-même. Et là où les assistants de Belichick ont ​​échoué en n’adoptant que le talent de Belichick pour être un imbécile impénétrable, l’exemple de Reid n’est pas si facilement mal interprété: profitez du jeu et ne croyez jamais que vous l’avez maîtrisé.

Reid n’a jamais pris le jeu trop au sérieux. Ou du moins, il n’est pas au-dessus d’en être humilié. Il a été identifié comme un entraîneur qui ne peut pas gagner le gros joueur depuis le début de son mandat chez les Eagles, et a répondu aux mêmes questions d’aiguilletage depuis des décennies. Être le «meilleur entraîneur sans Super Bowl» est plus un acte d’accusation qu’un éloge. Mais en réponse à l’idée qu’il devait gagner un Super Bowl pour consolider son héritage, il était convaincu que la valeur intrinsèque du football signifiait plus pour lui.

À ce moment-là, Reid répondait à une question d’un journaliste en expliquant qu’une fois qu’il avait enseigné aux joueurs la bonne façon de jouer, il voulait qu’ils l’apprécient.

“Pourquoi gâcher quelque chose qu’ils aiment faire?”, A-t-il demandé.

Il semble que le reste d’entre nous ait l’intention de faire de même avec le record de Reid. Même si Reid peut brûler en privé pour ce championnat, tout le monde semble pressé de ruiner quelque chose qu’il a aimé en soulignant son défaut.

“Il ne s’agit pas de me remettre de la bosse”, a expliqué Reid. «Il s’agit de notre équipe qui joue bien. C’est ce que je veux. “

Plus que tout, Reid est vraiment sympathique. Il est l’un des rares entraîneurs à avoir réussi sans renoncer au courant de l’hyper-machisme qui a toujours traversé le football. Il a grandi sous la double influence d’une mère radiologue et d’un père artiste, et s’est spécialisé en anglais à BYU, où il a écrit des chroniques sportives créatives. Au lieu de grogner à travers chaque interaction publique, il fait des choses comme offrir sa célèbre recette de mac ‘n’ cheese. Il aime les chemises hawaïennes et célèbre de grandes victoires avec son équipe sous l’hypothèse nouvelle que les sports sont censés être amusants.

Je suis assez confiant que presque rien de ce que fait Reid n’est un acte, ce qui pourrait faire de lui le seul entraîneur de football professionnel qui ne soit pas en quelque sorte en position. L’effusion d’amour pour l’entraîneur des joueurs actuels et anciens avant et après le Super Bowl semble le confirmer. Même l’organisation Eagles a été ravie de le voir gagner le gros malgré leur relation douce-amère.

Reid se révèle stable, cohérent et réceptif, ce qui a conduit à une culture d’équipe qui ressemble à la même chose. S’il a fallu un certain temps pour mener à un ring du Super Bowl, cela pourrait en dire plus sur la cruauté inhérente au football que sur un problème inhérent à Reid.

En fin de compte, je pense que la carrière de Reid illustre deux choses:

Juste combien son héritage est déterminé aux marges. C’est particulièrement le cas dans le football, dans lequel le Super Bowl est disproportionné au sein de la culture sportive américaine, et la post-saison est à élimination directe, ce qui permet à quiconque de se faire une réputation d’artiste starter en quelques faux pas. Et …

Être aimable, patient, soignant, travailleur et empathique est toujours, et peut toujours être, un chemin vers le succès. Dans le football ou autrement.

Jusqu’à la victoire du Super Bowl dimanche, il semblait que le premier point pourrait submerger le deuxième de la longue histoire d’Andy Reid. Il n’aurait pas dû avoir besoin de gagner un Super Bowl pour être correctement apprécié, bien sûr, mais maintenant qu’il recevra une bague, il est bon de savoir que le record sera corrigé dans tous les sens.

Andy Reid est un champion, et personne ne peut plus rien lui enlever. Nous n’avons plus à parler de lui avec des mises en garde arbitraires. Enfin, rien n’empêche d’apprécier son importance, et toutes les leçons que nous aurions pu tirer si nous n’avions pas été si préoccupés par son héritage.