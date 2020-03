Angles de paris, choix de lundi de Moore NBA: This Is M (D) Arch

Angles du lundi en fonction des rencontres et des tendances…

BLAZERS AT MAGIC (-7), 221,5

L’ANGLE: Quand c’est facile pour le Magic

Damian Lillard est toujours absent. Les Blazers sont maintenant 1-6 en ligne droite et 2-5 ATS sans Lillard cette saison. Leur seule couverture dans ce récent tronçon depuis la pause des étoiles est venue contre les Pacers en tant que chiens à neuf points; leur seule victoire consécutive est venue contre les pistons post-apocalypse (comme je l’ai pris pour les appeler depuis qu’ils ont perdu leurs trois meilleurs joueurs pour échanger, racheter et blesser).

Donc, les 36-24 Pacers étaient favoris à neuf points à domicile et ne pouvaient pas couvrir contre Portland, mais le Magic 27-33 sont favoris à sept points à domicile?

La ligne s’est ouverte à six heures et malgré un petit nombre de paris qui arrivent, la majorité du nombre de billets et de l’argent arrivent sur les Blazers. Pourtant, la ligne est passée de six à sept vers la magie.

Le public réagit à Orlando, une équipe de moins de .500, qui est favorite à sept points et qui saute. Mais le gros argent est apparemment dans l’autre sens. Au moment d’écrire ces lignes, il y avait encore quelques -6,5 (-115), mais il commençait également à y avoir -7,5.

Voici le match clé: Orlando est une équipe offensive terrible avec une grande défense, une rareté dans la NBA d’aujourd’hui. Les Blazers sont à l’opposé: une grande attaque avec une défense complètement inepte.

Orlando vs mauvaises équipes (moins de .-. 500) qui donnent 110 points pour 100 possessions ou plus est de 12-6 (66,7%) ATS cette saison: