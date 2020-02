Angles de paris de Moore pour les Celtics contre les Lakers: est-ce trop répandu?

Celtics at Lakers Choix, cotes et pronostics de paris

Diffusion: Lakers -7

Plus / Moins: 222

Heure: 15 h 30 ET

TV: ABC

Chances à partir de 13 h ET le dimanche et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Lakers ont une approche assez archaïque. Ils sont une équipe dominante à l’intérieur avec leur taille et leur longueur, ne prennent pas beaucoup de trois et dominent avec la défense. Ce sont les équipes que Boston a été phénoménale contre la propagation cette saison.

Celtics chez Lakers Trends

Contre les dix meilleures équipes en points dans la peinture pour 100 possessions cette saison, les Celtics ont une fiche de 12-4-1 contre l’écart. Contre les dix équipes les moins bien classées en 3 points pour 100 possessions, Boston a une fiche de 11-9 contre l’écart. Si vous ne pouvez pas suivre leur tir, vous êtes condamné.

Les Lakers ont également du mal avec les équipes d’élite. Ils ont une fiche de 10-10 contre l’écart cette saison contre des équipes avec un pourcentage de victoires de 60% ou plus, et 4-7 contre des équipes qui sont parmi les cinq meilleures en attaque et en défense.

Celtics at Lakers Matchups

Avec Kemba Walker sorti, il y a une véritable question à se poser sur la façon dont les Lakers vont déplacer la couverture sur les autres armes du périmètre des Celtics. Dans le premier affrontement, les Lakers ont joué la couverture des gouttes sur Jayson Tatum.

C’est une folie absolue:

Sans Walker, en engagent-ils deux dans le ballon? C’est une question clé mais je penche pour oui. Les Lakers ne changent vraiment leur couverture que pour les meilleurs joueurs et je ne suis pas sûr que Tatum ait encore gagné ce respect, bien qu’il aurait dû.

Les oddsmakers ont fixé le point d’appui de Tatum à 24,5. Vous pourriez penser que LeBron James prendra la tâche principale, mais James prend généralement le match hors-balle et essaie de jouer en toute sécurité; il est susceptible de garder Gordon Hayward.

Les Lakers ont également doublé au hasard, comme dans cette pièce où James aide Tatum et tout à coup, les autres Lakers tentent essentiellement de se concentrer sur l’homme alors que Jaylen Brown passe juste à côté. Le jeu est terminé à ce stade, mais il illustre les points d’interrogation défensifs que les Lakers avaient lors du match précédent:

Le total des équipes du Celtic dans ce match n’est que de 108. Dans les matchs où les équipes adverses font plus de 12 trois (la moyenne de la saison des Celtics), les Lakers ont une fiche de 9-11 contre l’écart et donnent 112 points par match.

Si vous battez les Lakers, ce sera à cause de leur infraction, même si elle s’est améliorée presque tous les mois. Ils sont toujours 19e en 3 points par match, mais c’est plus que les cinq derniers pour la plupart des deux premiers mois.

Pendant ce temps, lors du premier match, les Lakers ont quand même marqué 52 points. Ils viennent juste d’être cloués en transition (25 points de rupture rapide pour Boston) et hors de revirements (28 points). La valeur aberrante, cependant, était que Boston a accumulé 24 points de deuxième chance. C’est rare pour une équipe qui est sixième dans cette catégorie cette saison, contre une équipe qui est sous-dimensionnée.