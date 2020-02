Angles de paris de NBA de Moore, choix: un autre dos à dos pour Brad Stevens mercredi

Voici quelques angles de paris pour l’ardoise NBA de mercredi en fonction des matchs et des tendances…

KNICKS AT HORNETS

Propagation: Knicks -1

Plus / Moins: 206

Heure: 19 h ET

ANGLE: La délicieuse torture masochiste de parier les Knicks

Les Knicks ont, de façon improbable, une fiche de 4-0 en tant que favori sur la route cette saison. Les Hornets ont été bons dos à dos (7-3) et 4-1 en tant que chien à domicile contre des équipes de moins de 0,400.

Cependant, dans la plupart de ces cas, ils ont été un chien à 3 points ou plus.

Les Knicks peuvent généralement rester avec des équipes qui ne peuvent pas marquer, et ces deux équipes sont parmi les cinq dernières en attaque. La défense de New York est étonnamment fringante, et leur zone avant aura un temps facile avec la défense de la zone avant de Charlotte.

LE JEU: Knicks -1

76ERS À CAVALIERS

Écart: 76ers -7,5

Plus / Moins: 216

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: SURREACTIONS

Les Sixers sont sans Ben Simmons et probablement Tobias Harris blessé et cela, couplé au record de route des Sixers outrageusement mauvais 9-20, signifie que cette ligne est plus basse qu’elle ne devrait probablement l’être.