Angles de paris et choix de mercredi de Moore NBA: Les Grizzlies de Memphis sont des chiens vivants

Voici quelques angles de paris pour les matchs de la NBA de mercredi en fonction des matchs et des tendances.

CELTIQUE CHEZ CAVALIERS

Diffusion: Celtics -4

Plus / Moins: 217,5

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: Do. Ne pas. Toucher.

Commençons par l’ancienne note de John Ewing sur une de mes chansons préférées, Brad Stevens, consécutivement:

Donc, la question devient “est-ce seulement être un favori à quatre points pour la pire équipe de l’Est comme être un outsider?” Et la réponse est «probablement».

Cependant… Kemba Walker est absent, Jaylen Brown est discutable, Jayson Tatum est probable, Gordon Hayward est discutable et Marcus Smart peut être suspendu.

C’est littéralement tous les joueurs au-dessus de B-moins des Celtics.

Alors, prenez les Cavs, non? Non! Des spots de déception pour une équipe terrible? Regardez hier soir. Les Apocalypse Warriors sont allés à Denver et ont battu les Nuggets qui venaient de remporter une victoire contre les Raptors dimanche. La marche est bizarre et dangereuse; cet endroit est encore plus étrange et dangereux.

Si Tatum joue, je pourrais attraper les Celtics tant qu’il descend en dessous de -4. Mais même alors, je serai très prudent. Marchez légèrement, les amis.

L’ANGLE: éviter comme COVID-19

TONNERRE AUX PISTONS

Propagation: Thunder -8

Plus / Moins: 211

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: Can Duck the Thunder

OKC a été secoué la semaine dernière par les Bucks et les Clippers, et cherche probablement à s’en prendre à quelqu’un.

C’est ce que j’ai appelé “The Pistons Apocalypse” parce que leur liste ressemble à l’apocalypse et c’est ce qui reste (à ne pas confondre avec les guerriers Apocalypse).