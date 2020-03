Angles de paris NBA de Moore, choix: les Hornets de lundi contre les Hawks Over / Under Is Bonkers

Voici quelques angles de paris pour les trois matchs de lundi de la NBA en fonction des matchs et des tendances.

HORNETS CHEZ HAWKS

Propagation: Hawks -4

Plus / Moins: 223,5

Heure: 19 h 30 ET

L’ANGLE: Qu’est-ce que c’est que le nom de Dieu?

Dans les neuf matchs où les Hawks ont été les favoris à domicile cette saison, ils sont 4-4-1 contre l’écart, mais ce sur quoi je me concentre le plus, ce sont les totaux de points. Ils accordent 117 points par match et marquent 117 points par match.

Dans tous les matchs à domicile des Hawks, les totaux sont en moyenne de 229 contre 228 pour la ligne totale moyenne.

Charlotte a également une fiche de 12-8 dans les matchs contre les défenses des 10 derniers cette saison – quelque chose à considérer pour la ligne de l’argent. Mais dans ces matchs, ils ont en moyenne 111 points pour 100 possessions et 113 au cours des deux dernières semaines. L’offensive des Hornets est mauvaise, ne vous méprenez pas. Mais même si vous allez dans cette direction, les Hawks peuvent en mettre 124 seuls, ce qui signifie que Charlotte doit casser 100 contre la défense des Hawks.