Antetokoumpo ne ralentit pas et continue d’augmenter ses moyennes

Giannis Antetokoumpo Il n’est pas disposé à se conformer et à envisager les efforts dans cette dernière partie de la saison et a l’intention de prendre la tête de la se battre pour le MVP, pour lequel vous devez augmenter vos moyennes. Le Grec augmente son score moyen par rapport aux années précédentes, malgré moins de minutes de jeu, et après sa belle performance contre Detroit Pistons (33 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions) moyenne de 30 points, 13,5 rebonds et 5,8 passes décisives, des chiffres qui le rendent digne d’être considéré comme le meilleur joueur de la saison régulière. La saison dernière, il a terminé avec 27,7 points, 12,5 rebonds et 5,9 passes décisives, jouant deux minutes de plus en moyenne que dans ce parcours 2019/2020.

Giannis Antetokounmpo a signé 21 doubles doubles lors de ses 23 derniers matchs.

Moyennes dans ces 23 matchs:

-28,9 points

-14,3 rebonds

-6,3 passes décisives

-31 minutes par match

Milwaukee #Bucks: 19 victoires – 4 défaites. # NBA pic.twitter.com/QTVWegSpOo

– J.L. Barber (@ Juanlu_num7) 21 février 2020

.