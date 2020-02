Antetokounmpo encore plus proche des Lakers de Los Angeles?

Giannis Il est le plus célèbre de tous les frères Antetokounmpo, mais il n’est pas le seul de la NBA. Le joueur des Milwaukee Bucks partage des costumes avec Thanasismais Kostas a été choisi par Los Angeles Lakers dans le projet de la NBA. La vie les a séparés, mais le MVP actuel espère pouvoir rivaliser avec les deux et donc il a informé dans une interview avec USA Today dans laquelle il a souligné qu’il ne se soucierait pas de l’endroit.

“Je pense que ce serait incroyable. Évidemment, nous passerions plus de temps ensemble et je suis convaincue à 100% que ma mère aimerait ça. C’est pourquoi ce serait une excellente nouvelle pour nous, que ce soit à Milwaukee ou à Lakers, peu importe où”, a déclaré Antetokounmpo. Des déclarations qui ont fait sensation aux Etats-Unis, car il faut garder à l’esprit qu’il sera bientôt agent libre et que son avenir reste à décider et cela pourrait marquer son élection.

Giannis a un frère à Milwaukee et un frère à L.A., et il admet à @mackenziesalmon que ce serait “étonnant” s’ils pouvaient tous se réunir. “Je suis sûr à 100% que ma mère adorerait ça.” pic.twitter.com/wrsnjiUv4e

– USA TODAY Sports (@usatodaysports) 18 février 2020

