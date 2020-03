Antetokounmpo et Williamson feront un don pour le personnel de terrain

Le joueur grec Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson Ils sont les deux derniers joueurs à rejoindre un groupe de basketteurs de la NBA qui feront un don pour aider financièrement les employés sur les terrains de jeu, qui ne pourront pas travailler pendant la suspension de la saison NBA en raison de la pandémie de coronavirus. .

Antetokounmpo a rapporté à travers un tweet, Vendredi, il remettra 100 000 $ au personnel du Forum Fiserv.

De son côté, Williamson, 19 ans, a posté sur Instagram qu’il couvrirait les salaires des employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours.

Williamson a déclaré que “les habitants de la Nouvelle-Orléans Cela a été incroyablement accueillant et encourageant depuis ma signature par les Pels (Pelicans) en juin dernier, et certaines des personnes les plus spéciales sont celles qui travaillent au Smoothie King Center. Ce sont ces gens qui rendent nos jeux possibles. “

Les Pélicans ont remercié Williamson pour sa générosité. Le club a indiqué que bien que la situation soit compliquée car l’équipe ne possède pas le terrain de jeu, ils recherchent des moyens d’aider le personnel.

Un autre joueur qui a décidé de faire un don est la star de Detroit Pistons Blake Griffin, qui promet également 100 000 pour aider les travailleurs de la “Little Ceasars Arena” où les Pistons jouent en équipe locale.

