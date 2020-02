Anthony Davis a obtenu le tatouage de Kobe Bryant comme “ quelque chose pour se souvenir de lui ”

Toute l’organisation des Lakers de Los Angeles a été dévastée par la perte de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Cependant, quelques-uns au sein des Lakers ont ressenti sa mort un peu plus profondément que d’autres et cela inclut Anthony Davis.

Davis a passé les Jeux olympiques d’été de 2012 avec Bryant en tant que plus jeune membre de l’équipe d’environ quatre ans. Le chef de cette équipe était un Bryant de 33 ans, qui a pris Davis sous son aile et lui a enseigné le professionnalisme de la NBA.

Après la mort de Bryant, Davis a estimé qu’il était juste de se faire tatouer pour le commémorer et le temps qu’il avait passé avec lui à Team USA, selon Dave McMenamin d’ESPN:

“C’est juste fou que je joue ici où il a construit son héritage sur le sol, donc j’ai pensé que c’était quelque chose pour l’honorer et me rappeler toujours les moments que nous avions et comment j’ai vraiment commencé dans la vie NBA. Et puis c’est fou… après ça, LeBron était le suivant. C’était lui, LeBron et Tyson… ce sont les gars qui m’ont pris sous leur aile. Donc, je voulais juste me souvenir de lui et c’était quelque chose que je pouvais toujours regarder et dire que c’était mon gars. »

Avoir Bryant comme premier mentor est probablement la meilleure chose qu’un jeune de 19 ans entrant dans la ligue puisse demander et cela témoigne également de combien il aimait payer ses connaissances.

Il était bien connu que Bryant est devenu un mentor à temps plein pour les jeunes joueurs d’aujourd’hui après sa retraite, mais voir qu’il faisait les mêmes choses tout en affichant des chiffres de calibre MVP montre de quel type d’être humain il était.

Il est difficile d’imaginer la douleur que Davis ressent, perdant son premier vrai mentor dans le basket-ball. Cependant, ce n’est qu’un autre exemple de la portée et de la durée de l’héritage de Bryant.