Anthony Davis accumule 46 points dans une victoire de 123-113 contre les Pélicans

Anthony Davis s’est montré une fois de plus face à son ancienne équipe des Pelicans de la Nouvelle-Orléans en marquant 46 points vendredi soir, poussant les Lakers de Los Angeles à une victoire de 123-113. Davis a été un marqueur dominant pendant une grande partie de la nuit, mais LeBron James a été le chef des choses offensivement avec 17 points et 15 passes décisives dans la nuit. Les Lakers ont également obtenu un coup de poing très nécessaire de Danny Green, qui a récolté 25 points (6-10 3PT) dans l’un de ses matchs les plus marquants de la saison.

Les Pélicans semblaient morts dans l’eau à quelques reprises, mais l’ancien duo des Lakers de Brandon Ingram et Lonzo Ball les a gardés dedans. Ball avait 23 points tandis qu’Ingram en avait 22 mais comme mentionné ci-dessus, la nuit appartenait à Davis.

Vendredi soir était le quatrième effort de Davis pour marquer 40 points de la saison et son deuxième contre les Pélicans cette saison. En plus des dunks qu’il obtient normalement, il a également fait trois de ses cinq tentatives de 3 points, une réalisation rare pour Davis au cours d’une saison où il tire à moins de 30% de la ligne des 3 points. Mais il avait un dunk incroyable pour faire bonne mesure. Il avait également 40 de ses 46 avant le troisième quart.

Après la victoire, les Lakers passeront à 28-7 et attendront de jouer à nouveau jusqu’à dimanche quand ils accueilleront une équipe de Detroit Pistons détraquée qui fait actuellement l’objet de rumeurs commerciales impliquant le centre de départ Andre Drummond.

Pour mémoire, James a attrapé un genou de Josh Hart dans son mollet gauche pendant les dernières minutes du match. James est resté pour le reste du match, mais c’est quelque chose à surveiller, en particulier avec les autres blessures tenaces dont il souffre cette saison.

