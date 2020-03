Anthony Davis admet que les Grizzlies le voulaient plus que nous

Il est normal que les équipes de la NBA se détendent ou prennent apparemment des nuits de repos au cours de la saison régulière de 82 matchs, car c’est une routine et exige un certain niveau de concentration et d’énergie.

Pour une équipe de vétérans comme les Lakers de Los Angeles, les joueurs le comprennent et ne peuvent pas monter trop haut ou trop bas pendant les étirements de la saison.

Leur défaite la plus récente contre les Grizzlies de Memphis en est un excellent exemple, car ils ont été largement dominés aux deux extrémités du sol pendant toute la nuit, luttant pour suivre leur vitesse et leur athlétisme.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile pour les Lakers de faire correspondre l’énergie d’une équipe, Anthony Davis a repoussé l’idée, via Spectrum SportsNet:

“Pas du tout. Nous essayons d’être fiers d’être l’équipe la plus difficile à jouer tous les soirs. De toute évidence, ils se battent pour une place. Je pense qu’ils ont perdu comme cinq d’affilée, quelque chose comme ça. Et Coach est venu avant le match et a dit qu’il était difficile de balayer une équipe, surtout ici à la maison.

Ils sont sortis et ont joué avec un sentiment de désespoir et le voulaient plus que nous ce soir et cela s’est montré. »

Plus tôt dans la saison NBA 2019-2020, Los Angeles avait la mauvaise habitude de permettre aux équipes les plus faibles de sauter sur elles et de prendre de grosses têtes, les forçant à rattraper leur retard en seconde période. Alors que les Lakers ont mieux fait de démarrer lentement, leur performance contre les Grizzlies est un signe qu’ils peuvent encore succomber à des nuits difficiles et se faire sauter les portes si elles ne sont pas tranchantes.

Alors que Los Angeles est clairement le favori pour terminer avec le meilleur record et l’avantage du terrain à domicile grâce aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, les Grizzlies se battent pour la tête de série n ° 8, à seulement 2,5 matchs des San Antonio Spurs. Bien qu’ils soient jeunes et inexpérimentés, Memphis a une chance légitime de réussir, un exploit impressionnant que peu de gens auraient pu voir venir.

Les situations consécutives sur la route sont difficiles pour n’importe quelle équipe et les choses ne deviennent pas plus faciles pour Los Angeles alors qu’ils affronteront une équipe de New Orleans Pelicans qui est également en course pour le dernier match des éliminatoires. Zion Williamson et Brandon Ingram ont donné aux Lakers leurs derniers matchs, donc les limiter sera la clé d’une victoire.