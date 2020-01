Anthony Davis aime le style d’entraînement de Frank Vogel

À travers 41 matchs de la saison NBA 2019-2020, Frank Vogel et les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 33-8, un record qui mène la Conférence de l’Ouest par plus de quatre matchs.

C’est en grande partie grâce à Anthony Davis et LeBron James, qui se sont révélés être le meilleur duo de basket-ball. Cependant, Vogel – dont beaucoup pensaient que ce serait simplement un bouchon pour une éventuelle prise de contrôle par Jason Kidd – est celui qui a vraiment prouvé qu’il appartenait.

Vogel est l’entraîneur-chef idéal des Lakers depuis son embauche en mai 2019, à la fois avec ses schémas sur le terrain et sa chimie hors terrain avec ses joueurs. Tout le monde sur les Lakers a fait l’éloge unanime de l’ancien entraîneur-chef des Indiana Pacers et d’Orlando Magic et ils ont le record pour montrer ses capacités.

Davis a eu des choses particulièrement bonnes à dire sur son entraîneur-chef, affirmant que Vogel tenir les deux joueurs all-star responsables ainsi que le reste de l’équipe – même après des victoires – est sa caractéristique la plus impressionnante, selon Kevin Arnovitz d’ESPN:

«Il nous a tous – moi, LeBron, tout le monde. Beaucoup d’entraîneurs ne montent pas sur leurs superstars, mais il le fait », dit Davis. «Ce qui m’a le plus impressionné, c’est que même lorsque nous gagnons, il nous tient pour responsables. Lorsqu’une équipe voit un entraîneur monter sur LeBron ou moi, les autres gars le respectent davantage et savent qu’ils seront également tenus responsables. “

De plus, Davis aime particulièrement l’attitude de Vogel – gagner ou perdre. Davis a fait l’éloge de la nature uniforme de Vogel et a déclaré qu’il l’aimait comme entraîneur-chef:

«Frank arrive tous les jours, gagnant ou perdant, avec la même attitude. Jamais trop haut et jamais trop bas », explique Davis. «J’adore son entraînement, j’aime son style d’entraîneur – et je l’aime en tant qu’entraîneur.»

À l’approche de la seconde moitié de la saison, sachant qu’il y a une confiance mutuelle dans les vestiaires entre les joueurs et leur entraîneur-chef est extrêmement important. Cela est particulièrement vrai avec la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 à venir, où les Lakers pourraient faire un pas pour améliorer la liste actuelle.

Si cela se produit, la chimie peut, espérons-le, rester solide en raison de la stabilité des vestiaires que Vogel a contribué à créer.

Après tout le drame de l’intersaison NBA 2019, Vogel a apporté de la clarté à cette équipe des Lakers qui prouve sans aucun doute qu’il était le bon choix pour ce travail. Il y aura de grandes tâches à accomplir pour Vogel et les Lakers cette saison, mais il est réconfortant de savoir que Davis et James ont surtout le dos de leur entraîneur-chef.