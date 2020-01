Anthony Davis appelle les blessures «très douloureuses», a prié que ce n’était «rien de trop grave»

Anthony Davis a subi une chute brutale lors de la victoire éclatante des Lakers de Los Angeles contre les Knicks de New York le 7 janvier.

La blessure semblait très grave à l’époque alors que Davis avait du mal à sortir du terrain et à marcher jusqu’aux vestiaires de son propre chef. Il a également été annoncé presque immédiatement que Davis manquerait le voyage sur la route de deux matchs de l’équipe.

Au total, Davis a maintenant raté trois matchs et en manquera un quatrième lorsque les Lakers affronteront l’Orlando Magic. Les Lakers sont passés 3-0 en son absence, mais préféreraient évidemment le faire revenir le plus tôt possible. L’espoir est que la blessure n’est pas aussi grave qu’on le pensait au départ, mais avec le nombre de matchs déjà manqués, elle commence à être si mauvaise.

Davis a parlé de sa blessure et voulait éviter toute spéculation sur sa gravité, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

“C’était très douloureux”, a-t-il déclaré. «Difficile pour moi de marcher évidemment. C’était assez difficile pour moi de simplement me retourner sur le dos et sur le côté au point de contact initial. C’était dur. Je ne voulais aucune spéculation, mais je priais juste pour que ce ne soit pas quelque chose de trop sérieux. “

En ce qui concerne son retour, Davis a déclaré qu’il reviendrait quand il se sentait comme s’il pouvait faire tous les mouvements qu’il avait pu faire avant sa blessure, ce qui laisse la porte ouverte pour avoir manqué un laps de temps décent:

“Quand je sens que je suis capable de revenir à mon ancien moi et de faire les mouvements que j’ai toujours faits et que je réussis, c’est à ce moment-là que je pourrai revenir sur le terrain”, a déclaré Davis.

Les Lakers devraient espérer un retour de Davis dès que leur calendrier est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Après leur match à domicile contre le Magic, les Lakers se dirigent vers la route pour un voyage de cinq matchs où ils affronteront les Houston Rockets, les Boston Celtics, les New York Knicks, les Brooklyn Nets et les Philadelphia 76ers – les Knicks et Nets étant de retour. nuits consécutives.

Si cela ne suffit pas, ils rentreront chez eux pour jouer aux Los Angeles Clippers. Les Lakers peuvent survivre sans avoir Davis pendant un petit moment, mais ils pourraient subir des pertes brutales lors de ce voyage s’il ne peut pas revenir bientôt.

La santé est évidemment la chose la plus importante, donc les Lakers n’ont qu’à prier pour que Davis se sente comme lui à temps pour l’essentiel de ce dur programme.