Anthony Davis boite aux vestiaires mais revient vendredi

Les Lakers de Los Angeles sont retournés sur le terrain vendredi soir, mais ils ont perdu l’une de leurs pièces les plus importantes au début de leur match contre les Grizzlies de Memphis, alors que l’attaquant vedette Anthony Davis a été contraint d’aller aux vestiaires après s’être attrapé un genou dans le dos de sa jambe gauche.

MISE À JOUR 23 h 14 EST: Davis est revenu au jeu et s’est enregistré au début du deuxième quart. La blessure qui lui faisait peur n’était que ça et rien de plus grave.

Les Lakers ont entamé leur dernier tronçon de la saison ce soir contre les Grizzlies alors que L.A.s’efforce de garder leur emprise de vice sur la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest. Cependant, la blessure de Davis a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour une équipe des Lakers qui a trouvé la force grâce à ses deux grandes stars.

Les Lakers ont une solide avance pour le tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest et bien que ce soir puisse être un aperçu des séries éliminatoires contre Memphis, il n’est absolument pas nécessaire d’étirer Anthony Davis lors d’une nuit de février presque vide de sens.

