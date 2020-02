Anthony Davis chahute LeBron lors de la journée des médias: & # 039; Hé LeBron, je t’aime! & # 039;

Même pour les plus grandes stars impliquées dans le NBA All-Star Game, le All-Star Weekend est un moment pour être vraiment un fan du jeu. L’histoire du jeu et tous les vieux visages du passé de la ligue évoquent ces sentiments de nostalgie, mais aussi d’appréciation de la récolte actuelle des All-Stars. Anthony Davis a fait un peu des deux lors des festivités de la journée des médias All-Star en devenant fanboy pendant un bref moment de son coéquipier, LeBron James.

Après avoir été présenté comme «le propriétaire de Chicago», le fils natif de Windy City a décidé de crier chez LeBron et de lui faire savoir qu’il l’aimait.

“Le propre de Chicago, Anthony Davis”

AD: LEBRON JE T’AIME

LMAO pic.twitter.com/bCjDxp482a

– 𝕁𝕠𝕣𝕕𝕒𝕟 (@LakerrJC) 15 février 2020

La chimie de l’équipe des Lakers a été l’un de leurs plus grands atouts tout au long de la saison et tout commence avec le partage par leurs deux stars d’un lien rare parmi les duos de stars de la ligue. Tous les deux traînent habituellement pour que l’autre termine ses responsabilités médiatiques et ont travaillé ensemble pour partager la charge de score pour les Lakers toute la saison, les propulsant à un record de 41-12 qui mène la Conférence de l’Ouest.

