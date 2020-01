Anthony Davis comprend l’importance d’être plus agressif en matière d’infraction

Anthony Davis est revenu dans la formation de départ après avoir raté cinq matchs contre les Celtics de Boston, mais ne ressemblait pas au joueur dominant que les Lakers de Los Angeles avaient l’habitude de voir au cours de la saison 2019-20 NBA.

Les Lakers en tant qu’équipe ont eu du mal à obtenir quoi que ce soit aux deux extrémités du sol, mais Davis essayait clairement de revenir en arrière alors qu’il avait l’air hésitant et désynchronisé pendant ses 23 minutes d’action. En conséquence, lui et Los Angeles ont subi leur pire perte de la saison.

Cependant, les choses ont été très différentes lors de la victoire de l’équipe 100-92 contre les Knicks de New York alors que Davis avait l’air beaucoup plus à l’aise face à une zone avant qui n’avait pas de réponse pour lui.

Dans son interview de départ, Davis a admis qu’il devait se lancer offensivement pour aider son équipe à remporter la victoire, via Spectrum SportsNet:

“Ouais. Évidemment, tout joueur sait que si vous arrivez à la ligne, vous obtenez en quelque sorte un rythme et je voulais juste retrouver mon rythme. Essayez d’être agressif et d’atteindre la ligne des lancers francs. C’était tout.

Je veux dire, évidemment, c’est un endroit difficile à jouer. Cette équipe est jeune et elle a faim… elle est physique, donc nous savions que ça allait être une bataille. Mais moi personnellement, j’essaie simplement d’être plus agressif et de savoir que plus je suis agressif, mieux cela aide mon équipe. »

L’All-Star a mené Los Angeles au pointage, récoltant 28 points sur 7 tirs sur 14 tout en réussissant ses 13 tentatives de lancer franc. Il a également fait un excellent travail pour trouver ses coéquipiers en ajoutant cinq passes décisives dans la soirée.

Davis n’a réussi que neuf points contre les Celtics, mais a été beaucoup plus proactif en cherchant à attaquer les grands hommes des Knicks en tirant sur le sauteur de milieu de gamme ouvert ou en profitant dans le poteau, marquant ou tirant des fautes dans le processus.

Le joueur de 26 ans mène actuellement le violet et l’or en marquant alors que LeBron James a heureusement pris le siège arrière de son nouveau coéquipier, et son agressivité sur la fin offensive est ce qui peut prendre les Lakers au-dessus. La capacité de Davis à marquer de diverses manières fait de lui un cauchemar sans correspondance et il devra continuer à avoir l’esprit d’un marqueur.

Pour l’instant, les Lakers devront se regrouper rapidement alors qu’ils affrontent les Brooklyn Nets au deuxième bout d’une situation consécutive.