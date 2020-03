Anthony Davis “ confiant ” dans un tir en trois points avant les éliminatoires de la NBA 2020

Anthony Davis est l’un des rares joueurs de la NBA qui peut dominer un match aux deux extrémités du terrain, mais qui rend les choses encore plus faciles.

La combinaison de taille, d’habileté et de QI de basket-ball de Davis lui permet de réaliser des jeux que la plupart des joueurs de la ligue ne pouvaient que rêver de faire et heureusement pour les Lakers de Los Angeles, il est de leur côté.

Offensivement, Davis est aussi complet que possible, car il est un joueur de pick-and-roll capable de terminer les lobs, mais il est également capable de poster en tête-à-tête ou de tirer sur le sauteur de milieu de gamme.

Cependant, Davis a été encouragé par l’entraîneur-chef Frank Vogel à prendre plus de photos à distance et il a répondu à l’appel. Il a parlé de son succès au tir à trois points après la victoire de l’équipe contre les 76ers de Philadelphie.

«Je suis juste confiant avec ça. J’essaie juste d’être confiant avec le coup, de faire confiance à mon coup. J’y mets beaucoup de travail et il s’agit simplement de prendre des représentants de jeu. Travaillez dessus avant chaque match, chaque jour avant l’entraînement et un peu plus d’un mois et demi probablement, je suis juste très confiant, je n’hésite pas à le tirer », a déclaré Davis.

L’entraîneur a dit que cela m’ouvrait le sol, ouvrait le sol à l’équipe où les équipes n’étaient pas autant et quand je pouvais renverser un couple, je pouvais montrer la pompe fausse, puis conduire et obtenir un lay-up ou passer pour mon équipe. Tout en étant confiant pour le reste de la saison et à travers les séries éliminatoires avec le tir. “

Davis a dominé les 76ers en terminant la soirée avec un double-double (37 points et 13 rebonds) tout en ajoutant quatre blocs et deux interceptions en 39 minutes d’action. Cependant, la partie la plus impressionnante de sa performance a été son tir extérieur alors qu’il a réussi 4 des 5 tentatives de la ligne des trois points.

Dans la NBA moderne, il est essentiel que les grands puissent étirer le sol et protéger la jante à l’autre extrémité et jusqu’à présent, Davis a prouvé qu’il pouvait tous les deux à un niveau élevé. Le tir, en particulier, est peut-être la partie la plus importante de son jeu car Los Angeles aura besoin de lui pour être agressif à distance afin de garder les défenses adverses honnêtes.

Au fur et à mesure que Davis se sent plus à l’aise en profondeur, l’offensive violette et or ne devrait que fleurir à partir de là et présenter encore plus de problèmes pour les équipes adverses.