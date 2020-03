Anthony Davis croit que les Lakers doivent être prêts à jouer avec LeBron James

Les Lakers de Los Angeles avaient remporté 11 de leurs 12 derniers matchs avant de s’incliner à domicile contre les Brooklyn Nets, 104-102.

Ce fut une perte décevante pour les Lakers alors qu’ils venaient de vivre leur meilleur week-end de basket-ball au cours de la saison NBA 2019-2020 où ils ont battu les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers, deux des autres prétendants légitimes aux finales 2020 de la NBA.

Los Angeles n’est pas sorti avec le même feu et l’énergie qu’ils avaient lorsqu’ils ont joué avec les deux équipes susmentionnées, permettant à Brooklyn de prendre le contrôle du rythme du jeu et de prendre un rythme offensif.

Malgré un jeu bâclé, les Lakers l’ont remonté au quatrième quart et se sont donné une chance de gagner le match. Cependant, Anthony Davis a raté un superbe look de trois et les Nets ont obtenu l’une de leurs victoires bouleversées de l’année.

Après le match, Davis a parlé de la qualité des tirs pour tous les membres de l’équipe jouant à côté de LeBron James.

«Beaucoup de plans vont être ouverts. Tout le monde va avoir beaucoup de photos ouvertes. Sa capacité à entrer dans la peinture et à dessiner une défense comme il l’a fait – il avait trois gars sur lui – et c’est notre travail de terminer les jeux. Donc, aller de l’avant, évidemment, sachant qu’il attire beaucoup l’attention, nous devons être prêts à tirer », a déclaré Davis.

La vitesse, la force et la physique de James conduisant à la jante attirent toujours apparemment de l’aide, ce qui ouvre les joueurs comme Davis à prendre et à faire d’excellents regards depuis le périmètre. Dans le dernier match contre Brooklyn, James a pu lancer une passe précise à Davis qui avait l’un de ses regards les plus faciles de la nuit car personne n’était à plusieurs mètres de lui.

Les Lakers ont constitué une équipe de tir à trois points moyenne de la ligue tout au long de la saison, mais ont pu gagner des matchs grâce à leur discipline défensive et à leur capacité à marquer dans la peinture. Cependant, le reste de l’alignement devra capitaliser sur les looks que James crée s’ils espèrent atteindre les éliminatoires de la NBA 2020.

Il est difficile d’être déçu de la défaite, car ils détiennent toujours le meilleur record de la Conférence Ouest et semblent être un verrou pour terminer au sommet.

Davis et le reste de Los Angeles sont en bonne forme et devraient pouvoir terminer la saison régulière sur une bonne note s’ils maintiennent le même niveau de jeu.