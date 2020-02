Anthony Davis croit que les Lakers sont toujours une équipe de championnat lorsqu’ils se concentrent sur la défense

Les attentes variaient pour les Lakers de Los Angeles à l’approche de la saison 2019-2020 de la NBA, car même si l’équipe était en mesure de faire basculer le commerce de superproductions Anthony Davis, c’était toujours un point d’interrogation sur la façon dont le reste de l’alignement aurait l’air de jouer à côté de lui et de LeBron James.

Jusqu’à présent, ce n’est rien de moins qu’un succès car les Lakers ont dépassé même les projections les plus optimistes et se sont hissés au sommet de la Conférence de l’Ouest plus de la moitié de la saison.

Davis a été la force bidirectionnelle qu’il a été depuis son entrée dans la ligue et a transformé Los Angeles des séries éliminatoires difficiles en prétendant au championnat légitime.

Après leur victoire contre les Phoenix Suns, Davis a admis que lui et le reste des vestiaires étaient confiants dans leur capacité à se rendre à la finale de la NBA 2020 dès leur rassemblement.

«Nous le savions lorsque nous avons constitué cette équipe. Nous nous sentions comme si nous étions une équipe de championnat dès que nous avons formé l’équipe et nous avons donc toujours cette confiance en nos joueurs. Je dois juste recommencer à faire ce que nous faisons, revenir à la défense comme nous l’avons fait ce soir et tout ira bien “, a déclaré Davis.

«La plupart des matchs que nous avons perdus ou que nous avons eu du mal à gagner sont dus au fait que nous n’avons pas joué en défense et que nous sommes plus que capables d’être mieux défensivement. Nous avons montré cela un peu comme le premier semestre de l’année, donc nous devons juste redevenir nous. »

Los Angeles a souffert d’un peu de malaise ces dernières semaines car elle a dû faire face au décès de Kobe Bryant, mais le marathon d’une saison régulière a également commencé à s’installer. Chaque équipe de la ligue connaît une accalmie dans son jeu et les Lakers sont actuellement au milieu de ce tronçon, car ils n’ont pas été aussi pointus qu’au départ.

Malgré cela, leur performance contre les Suns devrait apporter un certain réconfort aux fans car ils ont pu transformer le match en une victoire facile grâce à leur effort défensif et à leurs contributions du banc. Ce sont ces types de performances qui ont fait croire à beaucoup qu’ils pourraient en effet remporter la finale NBA 2020.

Avec un seul match de plus avant le week-end des étoiles NBA 2020, le violet et l’or devront se concentrer alors qu’ils affronteront une équipe de Denver Nuggets qui est toujours à une distance frappante du premier de la conférence.