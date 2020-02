Anthony Davis décrit LeBron James comme un “ grand vieux ” enfant

À l’approche de la saison NBA 2019-2020 pour les Lakers de Los Angeles, des questions ont été posées sur la capacité de LeBron James et Anthony Davis à cohabiter en tant que coéquipiers.

Il n’y avait aucun doute que les deux voulaient jouer ensemble alors que chacun poussait pour ce partenariat, mais les choses ne se passent pas toujours aussi bien que prévu.

Dans ce cas, cependant, les Lakers n’auraient pas pu demander un meilleur appariement. Davis et James ont gélifié – non seulement sur le terrain – mais aussi hors du terrain. En fait, l’une des premières choses que les fans ont pu voir entre les deux a été Davis chez James pour l’un de ses célèbres dîners «Taco Tuesday».

Avec les Lakers jouant si bien, James a été vu s’amuser plus sur le terrain qu’il ne l’a fait depuis des années et c’est le cas tout au long de sa vie. Davis a parlé avec Joe Vardon et Jason Lloyd de The Athletic de son coéquipier, s’émerveillant de la façon dont il est toujours positif:

C’est juste un grand gamin. Vous ne le sauriez pas à moins que vous ne soyez son coéquipier ou que vous ne soyez beaucoup avec lui, mais c’est un grand enfant. Il est haut dans la vie, aime la vie, vit sa vie au maximum. Je peux voir ça tous les jours. Gagner, perdre ou dessiner, il a le sourire aux lèvres – peut-être un peu après la défaite – mais il a le sourire aux lèvres. Il est juste heureux de pouvoir continuer à faire ce qu’il fait à un haut niveau et d’être avec son équipe et de soutenir son fils.

Davis a également dissipé l’idée que James est difficile à gérer en tant que coéquipier:

Son fils vit beaucoup, il traverse beaucoup, il se passe beaucoup de choses. (LeBron) profite de tout cela. Il n’est jamais contrarié; il n’est jamais en colère contre personne. … Évidemment, vous entendez des gens dire: «Oh, c’est difficile d’être son coéquipier», ou des trucs comme ça. Et comme je l’ai dit, je n’ai jamais été son coéquipier. Les jeux All-Star sont différents. Les équipes américaines sont différentes. Mais pour être son coéquipier pour le nombre de matchs que nous avons été jusqu’à présent, je n’ai vu aucune de ces choses. Il organise toujours des dîners d’équipe. Il parle de l’équipe et il nous fait toujours rire.

Une chose qui a été incroyable à voir avec cette équipe des Lakers a été leur chimie ensemble. Il est évident que ce groupe de joueurs aime vraiment être ensemble et James est à la tête de cela. Un match récent l’a montré encore plus lorsque l’ensemble du banc a assailli James après une séquence de coup sûr de la ligne des trois points.

Le duo de James et Davis est sans doute le meilleur de toute la NBA et pour aussi bien qu’ils s’inscrivent sur le terrain, ils sont tout aussi bons à l’extérieur et c’est la principale différence entre eux et le reste de la ligue.