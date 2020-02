Anthony Davis des Lakers compare le nouveau format aux séries éliminatoires

Nous avons tous eu droit à une agréable surprise en voyant ce qui a été l’une des meilleures éditions du All-Star Game dimanche soir. Le changement de format du concours a eu un impact énorme sur le jeu dans son ensemble et a rendu le spectacle plus agréable pour tout le monde.

À tel point que même les joueurs qui ont pris part au jeu semblent avoir été surpris par la compétitivité du match. Pour la superstar des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, il a pu comparer l’atmosphère du match de dimanche à un match de playoff à part entière.

“Absolument”, a répondu Davis lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le match des étoiles de cette année en était un pour les livres, via Eric Woodyard d’ESPN. «Pour les sept dans lesquels je suis, je pense que c’était probablement l’un des meilleurs. Nous étions en fait en compétition et nous nous disputions avec les arbitres. Cela ressemblait à un vrai match éliminatoire et c’est ce qui le rend amusant. “

Davis a été exceptionnel pour l’équipe LeBron dans la soirée, aidant son équipe à une victoire de 157-155 contre l’équipe Giannis. Le grand homme de 6 pieds 10 pouces a même obtenu le panier vainqueur lors d’une tentative de lancer franc. L’attaquant des Lakers a terminé avec 20 points (sur un tir de 9 sur 16), un 3 points, neuf rebonds, une passe décisive, trois interceptions et trois blocs en seulement 20 minutes d’action.

Ce sera comme d’habitude pour Davis dans quelques jours alors qu’il fera son rapport aux Lakers pour la seconde moitié de la saison. À 41-12, L.A a une solide emprise sur la première place de la Conférence Ouest et cherchera à poursuivre son succès en début de saison.