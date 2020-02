Anthony Davis discute des blessures liées au jeu, de la mentalité de «Next Man Up»

L’incroyable saison NBA 2019-2020 des Lakers de Los Angeles a presque subi un énorme coup dans sa victoire contre les Grizzlies de Memphis.

Peu de temps après le pourboire, Anthony Davis a mis un genou au mollet et a été immédiatement emmené au vestiaire. Heureusement, Davis se sentait clairement en assez bonne santé pour revenir et l’a fait au deuxième trimestre. Il a fini par terminer le match avec 28 points, 13 rebonds et un monstre à sept blocs.

Ce n’est pas la première frayeur des blessures de Davis en jeu. Il se remet toujours d’une entorse au doigt qu’il a subie avant la pause des All-Star de la NBA 2020 ainsi que la chute sur son dos qui l’a mis à l’écart pendant cinq matchs. Bien qu’il ait pu affronter la plupart de ses courbatures tout au long de la saison, les Lakers doivent avoir un plan en place pour le garder en bonne santé jusqu’aux éliminatoires de la NBA 2020.

Davis n’est pas du genre à être trop prudent.

“Aussi longtemps que [the training staff] me dit que ce n’est rien de grave, je sors et je joue », a déclaré Davis. “Vous ne savez tout simplement pas avant de cocher toutes les cases. Chaque fois qu’ils me disent que je suis clair et que ça ne me fera pas de mal de sortir, alors je vais juste y aller prêt à jouer. “

Il semble y avoir une philosophie de «prochain joueur» à l’échelle de l’équipe en ce qui concerne les blessures dans le jeu, et cela témoigne de la culture que les Lakers ont créée dans les vestiaires.

«Criez à la culture. Nous voulons construire une fondation, mais si les gars ne peuvent pas y aller, ayez une mentalité de prochain homme et je pense que nous l’avons fait ce soir quand je suis sorti », a déclaré Davis.

«Si les gars ont l’impression de pouvoir jouer, alors nous allons certainement être sur le terrain. Nous essayons d’établir une culture, de nous fixer une norme que nous voulons mettre en rythme avant les éliminatoires. “

Bien sûr, les Lakers doivent être prudents. Ils détiennent actuellement une avance de cinq matchs au sommet de la Conférence Ouest, de sorte qu’ils ont suffisamment de coussin pour pouvoir reposer les joueurs s’ils en ont besoin.

Cependant, il est bon de savoir que les joueurs veulent être là tous les soirs et n’ont aucune intention de retirer des matchs à moins qu’ils ne le soient.