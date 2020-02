Anthony Davis discute du rôle de chef de file de l’ancre défensive

Avec LeBron James et Anthony Davis à la barre, les Lakers de Los Angeles sont actuellement les têtes de série n ° 1 de la Conférence Ouest à 41-12.

Ils ont la deuxième meilleure attaque de la NBA, ce qui est à prévoir dans une attaque menée par Davis et James. Cependant, là où cette équipe a le plus surpris, c’est sur le plan défensif qu’elle occupe actuellement le 5e rang de la NBA – devant des équipes comme les Los Angeles Clippers qui, selon beaucoup, seraient un mastodonte à cette fin.

Le succès de l’équipe commence défensivement avec Davis, qui est candidat au prix du joueur défensif de l’année NBA 2019-2020. Davis fait en moyenne 1,6 interceptions et 2,4 blocs par match et a donné confiance aux défenseurs du périmètre de l’équipe en étant une présence intérieure féroce.

Davis a discuté de son rôle pour les Lakers lors de la saison NBA 2019-2020, selon Dave McMenamin de ESPN:

«Mon rôle est d’être un leader aux côtés de LeBron. C’est pour aider cette équipe à obtenir autant de victoires que possible et essayer d’atteindre notre objectif qui est de remporter le championnat. Vous savez, nous avons beaucoup de travail à faire, je dois m’assurer de donner l’exemple. Et sur le sol, mon rôle commence par être l’ancre défensive, et quand je suis sur le sol, faites parler tout le monde et assurez-vous que je parle. “

Il est clair que Davis a réussi dans ce rôle dans la mesure où les Lakers ne sont pas seulement n ° 5 sur la défensive maintenant, ils ont été dans le top cinq toute la saison et ont été aussi élevés que les premiers.

À l’avenir, ce sera à Davis comme cette ancre défensive de s’assurer que personne ne se complaise et permet à l’équipe de perdre son avantage à cette extrémité du sol. Lorsque les Lakers sont enfermés défensivement, ils peuvent atteindre un autre niveau en équipe et il serait difficile de les battre dans une série de sept matchs.

La pause des étoiles fera probablement du bien à l’équipe, car elle a déjà montré des signes de glissement.

J’espère que cela peut être dû à la fatigue et que les problèmes seront résolus lorsque l’équipe reprendra ses activités le 21 février.