Anthony Davis discute du succès de la route contre la conférence de l’Ouest

Apparemment, Anthony Davis a trouvé son rythme au milieu de la saison NBA 2019-2020, montrant les compétences et les capacités aux deux extrémités du sol qui ont fait que le commerce à succès avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en valait plus que la peine pour les Lakers de Los Angeles.

Lors d’une soirée remplie d’émotions contre les Portland Trail Blazers, Davis a réussi un double-double monstre de 37 points et 15 rebonds et a ajouté cinq blocs pour démarrer. Le joueur de 26 ans a enchaîné avec une autre solide performance contre les Kings de Sacramento, marquant 21 points avec 5 tirs sur 9 et réussissant ses 10 tentatives de lancer franc.

Après la victoire contre les Kings, Davis a discuté de la capacité de l’équipe à gagner sur la route contre les équipes de la Conférence de l’Ouest, via Spectrum SportsNet:

«Nous allons devoir passer par l’une de ces équipes… peut-être trois d’entre elles. Nous voulons juste nous assurer que nous nous enfermons sur la route, quelle que soit la Conférence de l’Est, la Conférence de l’Ouest. De toute évidence, nous voyons beaucoup ces gars-là et l’une de ces équipes sera la… enfin quelques-unes de ces équipes, les équipes que nous allons voir en séries éliminatoires.

C’est bien d’obtenir des victoires sur eux et de se sentir un peu satisfaits de participer à une série, mais personne n’en a eu vent. Mais nous essayons juste de sortir et d’être aussi dominants que possible tous les soirs, peu importe qui est l’adversaire ou quelle conférence et de sortir pour obtenir la victoire. »

Jusqu’à présent, Los Angeles a réussi à remporter 15 matchs consécutifs sur la route contre la Conférence de l’Ouest, le premier événement de ce type dans l’histoire de la NBA. Bien que ce ne soit pas normal pour les gens de garder un œil, cela témoigne à quel point les Lakers ont été loin du Staples Center.

Gagner sur la route est généralement un signe de bonnes équipes car ces environnements ne fournissent pas la même énergie et l’ascenseur qu’une arène à domicile peut donner à une équipe. Cependant, il convient de noter que les Lakers bénéficient de l’une des bases de fans les plus dévouées et les plus fidèles de la ligue et qu’il n’est pas difficile de repérer les fans des Lakers dans les arènes opposées, peut-être une raison pour laquelle ils ne ressentent pas les effets d’un lieu de la route comme les autres. les équipes le font.

Quoi qu’il en soit, c’est un exploit impressionnant que le violet et l’or peuvent accrocher leur chapeau au milieu de la saison. La domination bidirectionnelle de Davis est l’une des principales raisons de leur prospérité et il sera la clé pour eux au fil de la saison.