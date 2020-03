Anthony Davis discute que les États-Unis sont n ° 1 dans les cas confirmés de coronavirus

Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles sont contraints de prendre un peu de temps au milieu de leur saison NBA 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Et bien que les Lakers aient été la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest, le basket-ball semble être le moindre des soucis de quiconque en ce moment. Tout le monde – y compris Davis et les Lakers – reste vigilant dans la lutte contre le virus.

La NBA a officiellement suspendu ses opérations le 11 mars et un nombre important d’équipes de la NBA ont été testées et contraintes de subir des quarantaines de 14 jours. Alors qu’un grand nombre de tests ont été négatifs, quelques grands noms ont contracté le virus, notamment Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant, trois autres Brooklyn Nets et deux Lakers.

Bien que Davis soit heureusement testé négatif, il voit à quel point les choses vont mal aux États-Unis et suit simplement les ordres du mieux qu’il peut, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

“Je viens de voir hier que les États-Unis sont devenus numéro un dans les affaires”, a déclaré vendredi l’attaquant des Lakers. “C’est un peu devenir incontrôlable. J’essaie de rester aussi en sécurité que possible, en faisant ce que nos médecins d’équipe nous ont dit et en essayant simplement d’avoir un bon esprit sur tout et de dire aux gens que je peux atteindre, de rester en sécurité.

Au-delà de la dévastation de tout cela, Davis pense que rester informé est la meilleure chose que lui et quiconque puisse faire à un moment comme celui-ci:

“C’est évidemment une tragédie et dévastatrice. Il y a une tristesse de ce qui se passe avec nos joueurs de la ligue, nos familles de joueurs et tout le monde dans le monde. Quand beaucoup de gens le traversent et sont capables de partager leurs histoires et de partager la gravité de la situation, cela aide tout le monde. Cela ouvre les yeux des gens… beaucoup de gens ne sont pas trop informés à ce sujet. “

En réalisant des interviews comme celle-ci, Davis fait un vrai service public. C’est ainsi que les personnes disposant d’une plate-forme incitent les gens à écouter ce qui ne serait peut-être pas le cas autrement si cela provenait d’un responsable gouvernemental.

J’espère que si tout le monde prend cela au sérieux et suit les ordres, les fans peuvent bientôt revenir à la vie quotidienne et peut-être au retour du sport. Sinon, cela peut être une longue période de distanciation sociale, conduisant à des complications encore plus importantes.