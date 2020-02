Anthony Davis et Darren Collison ont parlé après l’annonce d’un retour potentiel en NBA

Les Lakers de Los Angeles devraient être de grands acteurs de l’agence libre et du marché du rachat d’ici aux éliminatoires de la NBA 2020.

L’un des joueurs que les Lakers seront les plus recherchés est Darren Collison, qui a pris sa retraite de manière choquante lors de l’intersaison NBA 2019 et envisage maintenant un retour possible.

Collison est toujours indécis quant à un retour, mais s’il veut revenir, il décidera probablement entre les Lakers et les Los Angeles Clippers. Entre les deux équipes, les Lakers ont absolument plus besoin de lui car ils recherchent un gardien de pointe de secours depuis des mois maintenant.

Les fans des Lakers n’ont pas besoin d’être sur le bord de leur siège, car Collison ne prendra aucune décision avant le week-end des étoiles NBA 2020, selon Broderick Turner du Los Angeles Times:

Il est prévu que Collison rencontre ses représentants la semaine prochaine, mais il ne devrait pas prendre de décision avant le match des étoiles, qui aura lieu le 16 février à Chicago.

Les Lakers sont déjà en mode de recrutement, car Collison a assisté à un match avec la propriétaire Jeanie Buss tandis que lui et Anthony Davis auraient parlé après l’annonce de son retour potentiel:

Lorsque le mot a commencé à circuler récemment que Collison s’entraînait et était intéressé à jouer à nouveau dans la NBA, l’attaquant des Lakers Anthony Davis et Collison ont discuté de ses plans et de la manière dont Los Angeles pourrait s’intégrer à ceux-ci, selon des personnes non autorisées. pour parler publiquement de la question.

Obtenir Collison changerait absolument la donne pour les Lakers, car ils ont désespérément besoin de quelqu’un qui puisse commettre l’infraction lorsque James n’est pas au sol.

En fait, Rajon Rondo – l’actuel joueur de l’équipe dans ce rôle – est le seul de l’équipe à avoir obtenu une note nette négative lors du partage de la parole avec James et Davis. Collison le remplaçant dans la rotation ferait des merveilles pour les Lakers.

Il n’y aura pas de nouvelles officielles d’une décision Collison pendant un petit moment mais j’espère que le moment venu de décider, il voudra mettre le violet et l’or.