Anthony Davis explique la justification de la demande commerciale des pélicans

La première saison d'Anthony Davis avec les Lakers de Los Angeles s'est déroulée exactement comme prévu.

Malgré quatre défaites consécutives, les Lakers ont une fiche de 24-7 avec le meilleur record de la Conférence de l’Ouest, une nette différence par rapport aux sept saisons de Davis avec les New Orleans Pelicans.

Au cours de ses sept saisons avec les Pélicans, Davis n'a disputé les séries éliminatoires de la NBA que deux fois et n'a atteint le deuxième tour qu'une seule fois, devant souvent porter un casting de soutien moindre sur son dos. C'est cette médiocrité continue qui a conduit à la demande d'échange faite par Davis en janvier 2019. Les Pélicans étant prêts à offrir à Davis un contrat supermax, il a jugé préférable de leur faire gagner du temps et de leur demander de l'échanger.

Maintenant qu'il est un Laker et qu'il a eu un peu de temps séparé de cette saga, Davis a pu réfléchir à ce qui a motivé cette demande commerciale en premier lieu, citant en grande partie le manque de victoires en son temps là-bas, selon Chris Haynes de Yahoo Sports. :

"Je pense que ce n'était que les victoires qui ne s'additionnaient pas, et il semblait que nous ne faisions pas les séries éliminatoires", a déclaré Davis à Yahoo Sports après avoir publié 24 points, six rebonds, deux interceptions et deux blocs. «Tout le monde autour de moi et tous ceux qui me connaissent savent que je veux gagner. Et je n'avais pas l'impression que nous allions pouvoir le faire l'année dernière. Je veux pouvoir gagner. Nous avons bien démarré. Nous étions 4-0. Puis les gars se sont blessés et de petites choses ont commencé à se diriger vers le sud. Mais mon état d'esprit à l'époque était de continuer à essayer de diriger mon équipe. »

Davis a également souligné la courte durée de vie d'une carrière dans la NBA et la façon dont il souhaitait avoir la possibilité de participer régulièrement à des championnats avant la fin de son mandat dans cette ligue – même s'il n'a que 26 ans:

"Vous n'avez pas beaucoup de temps dans cette ligue. Ça passe très vite », a-t-il expliqué à Yahoo Sports. «Pour moi, il s'agissait de me mettre en position de gagner avant la fin de cette carrière. Et j'espère gagner plusieurs championnats et avoir plusieurs saisons gagnantes. C’est ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Je ne sais pas quel était le record, mais j'avais l'impression qu'il était temps pour moi de faire savoir à l'organisation où en était ma tête. "

Davis ne regrette apparemment pas la façon dont les choses se sont terminées à la Nouvelle-Orléans et voit clairement Los Angeles comme un endroit où il peut concourir pour les championnats.

Si les Lakers peuvent se remettre sur la piste gagnante et avoir une saison réussie, ils devraient être en mesure de convaincre Davis de signer un accord à long terme pour rester à Los Angeles. Ce sera ensuite au directeur général Rob Pelinka et à la compagnie de continuer à mettre un concurrent autour de lui qu'il voulait si désespérément à la Nouvelle-Orléans.