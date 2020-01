Anthony Davis explique pourquoi les Lakers n’ont pas pu faire pression contre les Celtics

Après avoir raté cinq matchs en raison d’une contusion de gluteus maximus, Anthony Davis est retourné aux Lakers de Los Angeles en commençant la formation contre les Celtics de Boston.

Cependant, Davis était clairement en train de trouver son rythme et son timing car il n’a réussi à marquer que neuf points sur un tir de 3 sur 7 pour accompagner quatre rebonds.

Sa performance terne aurait dû être attendue étant donné son absence et son manque de temps de jeu et d’entraînement depuis qu’il s’est blessé, mais c’était toujours décevant de le voir en grande partie invisible après le premier quart.

Après la défaite contre les Celtics, Davis a expliqué pourquoi les Lakers n’ont pas pu revenir, via Spectrum SportsNet:

“Nous n’avons pas rebondi. Des rebonds offensifs nous ont tués. Nous avons eu quelques chiffres d’affaires. Ils étaient plus physiques. Ils ont simplement fait tout ce qu’ils voulaient toute la nuit et nous n’avons pas répondu, donc nous ne pouvons pas nous permettre de le faire, surtout sur la route contre une équipe comme celle-ci … ou contre n’importe quelle équipe. Nous devons nous assurer de sortir et d’être celui qui est agressif. On frappe d’abord les gars, on rebondit le basket et on court. C’est à ce moment que nous sommes à notre meilleur. Nous n’avons pas réussi à garder Kanter hors de la vitre et les gars ont pu sortir un peu de la transition et marquer aussi. Nous n’avons tout simplement pas bien joué aux deux extrémités du terrain.

Boston a exécuté son plan de match sur un tee car ils ont pu contenir efficacement Davis et LeBron James et ont bien déplacé le ballon en attaque en marquant 139 points, le plus de points que Los Angeles a abandonnés pendant la saison 2019-20 NBA. Comme Davis l’a mentionné, il y avait une différence marquée dans le département des rebonds, car les Celtics ont attrapé 12 de plus que les Lakers et l’ont utilisé pour alimenter leur attaque en demi-terrain en première mi-temps.

Défensivement, le violet et l’or ont eu des problèmes avec les joueurs clés des Celtics, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker ont tous marqué 20 points ou plus, profitant des couvertures défensives inégales de l’équipe. Tatum, en particulier, était une nuisance car son cavalier travaillait toute la nuit, tirant 10 des 18 sur le terrain, y compris un impressionnant 5 des 8 de la ligne des trois points.

Ce type de performance semble être une valeur aberrante pour Davis et les Lakers car ce n’est pas comme eux de descendre gros et de ne pas se rallier à un moment donné au cours du jeu. Quoi qu’il en soit, ils doivent passer à autre chose et concentrer leur attention sur les Knicks de New York s’ils espèrent éviter une nouvelle déception.