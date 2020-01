Anthony Davis explique pourquoi les Lakers réussissent dans des situations consécutives

Pour les Lakers de Los Angeles, la saison NBA 2019-2020 n’a été qu’un succès dans la mesure où ils se sont installés au sommet de la Conférence Ouest et ont montré à quel point ils peuvent être dominants.

Lors de leur plus récente victoire contre les Brooklyn Nets, les Lakers ont réussi à conserver leur avance dans le département des marqueurs en abattant 19 de leurs 38 tentatives sur la ligne des trois points et en tirant à 50% sur le terrain.

LeBron James a enregistré son 10e triple-double de la saison (27 points, 12 rebonds, 10 passes décisives) et s’est rapproché de dépasser Kobe Bryant sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA.

La victoire est venue sur les talons d’un set consécutif, gardant intact le record parfait de l’équipe. Anthony Davis a expliqué après le match comment les Lakers ont réussi à réussir dans ces scénarios, via Spectrum SportsNet:

“C’est juste la mentalité. L’entraîneur nous rappelle en quelque sorte… il nous a dit ce soir que nous étions 12-0 dos à dos, mais nous essayons juste de ne pas tomber dans le piège d’être fatigué ou quoi que ce soit de cette nature, de ne pas avoir de jambes fraîches. Tout le monde joue dos à dos. Les gars sont dans cette ligue depuis longtemps pour savoir comment ça se sent, donc je pense que cela nous fait nous enfermer davantage en sachant que nous pourrions probablement être fatigués dos à dos, mais nous essayons juste de nous battre et de trouver des victoires . “

Ce qui a été l’un des développements les plus surprenants pour les Lakers cette saison a été leur niveau d’effort sur une base de nuit comme la plupart des équipes chargées de vétérans allaient de pair et choisissaient quand l’allumer. Cependant, Davis et le reste de l’alignement ont été à fond dans presque tous les matchs auxquels ils ont joué et semblent clairement être plus énergiques dans des situations consécutives.

L’attente avant la saison était que le violet et l’or devraient se gélifier et créer une chimie, mais ils ont accéléré ce processus à des degrés stupéfiants. Ils ressemblent déjà à une machine bien huilée usinée aux deux extrémités du sol et ont exercé leur domination à plusieurs reprises, prouvant qu’ils sont l’une des rares équipes à avoir une chance légitime de remporter la finale de la NBA 2020.

Le niveau de concentration et d’attention aux détails de l’équipe est le signe d’une mission et ils mettent la ligue en garde avec leur jeu. Leur modeste séquence de deux victoires sera mise à l’épreuve lors de leur prochaine rencontre avec les 76ers de Philadelphie.