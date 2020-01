Anthony Davis explique pourquoi son pick-and-roll avec LeBron a été efficace

LeBron James et Anthony Davis ont été très efficaces ensemble en action pick-and-roll cette saison pour les Lakers de Los Angeles. Bien que James ait fait du pick-and-roll avec des grands All-Star comme Chris Bosh et Kevin Love dans le passé, il n’a jamais eu de coéquipier à la réception qui soit aussi dominant ou polyvalent que Davis en ce moment.

A.D a totalisé 46 points et 13 rebonds contre son ancienne équipe vendredi et aide LeBron à continuer de mener la NBA en passes décisives. Après la dernière victoire des Lakers sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Davis a expliqué pourquoi ce pick-and-roll avec James avait eu autant de succès cette année.

«Le pick-and-roll à deux est difficile à garder, a expliqué Anthony Davis. «Quand vous avez un gars comme LeBron qui descend dans le grand, puis moi qui roule vers le panier. Vous devez en quelque sorte choisir votre poison.

«Il fait un excellent travail de lecture, quand le passer et quand aller finir. Ça a été efficace. Nous nous apprenons constamment les uns les autres, essayons de nous améliorer et trouvons des moyens de marquer en plus du pick-and-roll. Mais cela a été efficace pour nous. »

La prochaine étape pour LeBron, A.D.et les Lakers est un affrontement au Staples Center avec Derrick Rose, Andre Drummond et les Detroit Pistons. La dénonciation le dimanche est prévue à 22 h. ET.

