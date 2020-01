Anthony Davis fait des exercices individuels, toujours douteux aux Rockets

Les Los Angeles Lakers pourraient se retrouver sans leur grand homme vedette Anthony Davis pour le cinquième match consécutif, car son statut reste une question avant le match de samedi soir en prime time contre les Houston Rockets.

Davis n’a pas participé à l’entraînement des Lakers vendredi et est discutable pour samedi, selon The Athletic’s Bill Oram. Les Lakers entament un road trip de cinq matchs demain soir à Houston dans ce qui sera un match télévisé par ABC. Davis n’a pas joué depuis qu’il est tombé sur son arrière le 7 janvier. Il a voyagé avec l’équipe et a été jugé discutable pendant quelques semaines, mais il n’a pas encore fait son retour sur le terrain.

Davis a également été aperçu en train de courir sur le sol.

Les Lakers sortent de leur première défaite contre une équipe avec un record de moins de .500 mercredi soir aux mains du Orlando Magic. LeBron a égalé un sommet en carrière avec 19 aides dans la défaite, car ils ont obtenu beaucoup de points sur le banc, mais leur défense n’a pas pu s’arrêter dans la dernière ligne droite. L’ajout de Davis assurera certainement sa défense, chaque fois qu’il le récupérera.

