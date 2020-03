Anthony Davis fait équipe avec Lineage Logistics pour aider la communauté de Los Angeles

L’attaquant des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis, a annoncé qu’il avait fait équipe avec Lineage Logistics sur deux initiatives distinctes pour aider à soutenir la communauté de Los Angeles.

La Fondation de la famille Anthony Davis et Lineage Logistics se sont engagées à égaler chaque dollar jusqu’à 250 000 $ pour aider à soutenir le lancement de “ Aidez à nourrir la ligne de front Combat COVID-19 – LA ”. La campagne s’approvisionne en nourriture dans les restaurants de Los Angeles pour fournir des aliments sains et gratuits repas pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux régionaux pour soigner les personnes infectées par le coronavirus.

La campagne a été lancée par un groupe de parents de Los Angeles qui s’est associé à une organisation à but non lucratif, World Central Kitchen. Le déménagement de Davis and Lineage Logistics est un effort pour lever 500 000 $ de l’objectif de la campagne de 3 millions de dollars.

De plus, Davis et Lineage Logistics s’associent également avec AEG, la principale entreprise de sports et de divertissement en direct dans le monde et propriétaire et exploitant du Staples Center pour aider à fournir des opportunités d’emploi aux membres de l’équipe qui ne peuvent pas travailler en raison du report de la NBA et les saisons de la LNH.

Lineage Logistics offre des opportunités d’emploi supplémentaires aux travailleurs tandis que le Staples Center ne organise pas d’événements en se connectant avec eux – via AEG – pour aider à combler 260 emplois pour lesquels ils recrutent dans la région de Los Angeles.

Davis a publié la déclaration suivante concernant son association avec Lineage Logistics.

«Nous devons tous trouver des moyens de soutenir notre communauté en ces temps difficiles. Que ce soit les gens avec qui nous travaillons, les petites entreprises qui tentent de rester à flot ou les travailleurs de la santé qui se mettent en danger pour soigner les malades, nous devons apporter notre soutien de notre mieux. J’apprécie que Lineage Logistics soit intervenu et s’associe à moi pour aider à lancer ces programmes et chercher notre équipe STAPLES Center. »