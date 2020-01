Anthony Davis fait un tir ridicule en demi-terrain qui n’a pas compté

Jeudi soir, les Lakers de Los Angeles ont connu l’une de leurs moitiés les plus prolifiques en visitant Kyrie Irving et les Brooklyn Nets. Ils ont réussi 11 tirs à 3 points en première période et ont marqué 75 points en première mi-temps, mais c’était un tir qui ne comptait pas qui était peut-être le moment le plus impressionnant du match.

Anthony Davis, qui était l’un des rares Lakers à se battre sur le terrain avec son tir en première mi-temps et était douteux avant le match, a converti un tir ridicule en demi-terrain après avoir été frappé par Caris LeVert. Le coup a été annulé car la faute a été jugée coupable, mais la vidéo et le coup ne peuvent jamais être effacés.

Les Lakers mènent actuellement 88-75 au début du troisième quart de leur match contre les Nets. Les Lakers cherchent à s’améliorer à 3-1 lors de leur road trip actuel avant de conclure à Philadelphie contre Ben Simmons et les 76ers. Les Lakers ont déjà cinq joueurs différents qui ont marqué à deux chiffres.

.