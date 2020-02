Anthony Davis félicite les Lakers pour s’être opposés aux guerriers sans LeBron James

Bien qu’il détienne le meilleur record de la Conférence de l’Ouest plus de la moitié de la saison NBA 2019-2020, il y a encore des points d’interrogation concernant les Lakers de Los Angeles.

Les Lakers se vantent sans doute du duo All-Star le plus puissant de la ligue à LeBron James et Anthony Davis, car les deux ont éclairé la compétition tous les soirs. James a assumé le rôle de meneur de jeu tandis que Davis dirige actuellement l’équipe dans la notation.

Même avec deux talents d’élite, Los Angeles a du mal à rester compétitif ou à garder les devants lorsque James n’est pas au sol. Cependant, les Lakers ont remporté une victoire éclatante de 116-86 contre les Golden State Warriors, un signe encourageant étant donné que James a raté le concours en raison d’une blessure à l’aine.

Davis a crédité toute l’équipe pour la façon dont elle a pu compenser l’absence de James, via Spectrum SportsNet:

“Toutes les personnes. Tout le monde a joué un grand match ce soir. Est venu et a mené le peloton. AC est entré et a dirigé la deuxième unité. AB est entré et a fait des tirs, a fait ce qu’il a fait aux deux extrémités du sol. KC, Dwight est entré, JaVale a très bien joué. Tout le monde a bien joué. Entré et essayé de remplir les chaussures d’un gars qui vient et fait du tout. Bron, quand il est sorti, ça nous enlève beaucoup de choses que nous faisons, donc c’est à nous tous de combler ces vides et je pense que nous l’avons fait ce soir. »

Davis a ouvert la voie en marquant pour les Lakers avec 23 points à égalité avec deux interceptions et deux blocs, tandis que Kyle Kuzma est sorti du banc et a récolté 18 points. Le reste de l’alignement a tous rempli efficacement leurs rôles des deux côtés, frappant des tirs quand ils avaient l’air ouvert et jouant la défense car ils ont pu retourner les Warriors plus de 27 fois dans la nuit.

Golden State est clairement dans une reconstruction car ils ont raté leurs joueurs All-Star et ont une liste composée de joueurs marginaux de la NBA, mais voir Los Angeles dominer un match qu’ils devraient avoir est toujours encourageant étant donné qu’ils ont souvent retiré leur pied du pédale d’accélérateur lorsque vous montez grand.

Il est difficile d’en retirer trop, étant donné le mauvais bilan des Warriors, mais les Lakers devraient se sentir mieux à l’idée qu’ils sont capables de se montrer à la hauteur lorsqu’ils sont appelés. Pour l’instant, le violet et l’or doivent se concentrer lors de leur prochaine confrontation avec le nouveau Memphis Grizzlies.