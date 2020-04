Anthony Davis inscrit le manoir de Westlake Village pour près de 8 millions de dollars

Avec la saison 2019-2020 de la NBA en pause indéfiniment et toujours aucune information quant à son retour, Anthony Davis se concentre sur d’autres choses.

Davis, qui est un agent libre à la fin de la saison, vend son manoir de près de 8 millions de dollars à Westlake Village.

Le manoir de Davis de 2,33 acres est une maison de rêve. Il comprend un terrain de basket à grande échelle, une piscine à débordement, une maison d’hôtes, un parcours de golf voisin et un spa entièrement équipé. En plus de tout cela, il dispose d’un garage pour cinq voitures et d’une couverture solaire complète.

Davis cherche maintenant à vendre la maison pour 7,995 millions de dollars, selon Neal J. Leitereg de Yahoo Finanace:

Sans fin claire pour la quarantaine en vue, le grand homme des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, détourne son attention des affaires de la cour. Le sept fois étoile a inscrit son domaine tentaculaire dans le quartier North Ranch de Westlake Village pour 7,995 millions de dollars.

S’il est capable de vendre, il le ferait pour un petit profit de ce qu’il a payé il y a deux ans:

Il a acheté le domaine il y a deux ans pour 7 479 millions de dollars, selon les archives publiques.

Bien sûr, Davis vendant son manoir mettra sans aucun doute le feu à Internet avec des théories sur ce que cela signifie pour son avenir. Cette vente sera évoquée pendant des mois comme preuve que Davis pourrait quitter les Lakers en 2020 en agence libre NBA.

Cependant, les dirigeants de la ligue croient que les Lakers ont fait assez pour garder Davis et le signer à nouveau sur un accord à long terme.

Quoi qu’il en soit, vendre des maisons et visiter des écoles a toujours été le principal moyen par lequel les fans essaient de prédire le comportement des joueurs.

Il est possible que Davis veuille simplement dégager des bénéfices et ait estimé que c’était le meilleur moment pour le faire. Il peut même utiliser l’argent pour acheter une nouvelle maison encore meilleure à Los Angeles avec son nouvel accord à long terme.

Il est également possible que Davis se prépare à repousser les Lakers cet été et à signer avec une autre équipe. Comme aucune date de retour n’a encore été fixée sur la NBA, les fans peuvent ne pas connaître la réponse à ces questions avant la fin de l’année.