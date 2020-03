Anthony Davis jouera contre Sixers après avoir raté le match des Pélicans

L’attaquant des Lakers de Los Angeles Anthony Davis sera actif mardi soir dans le match à domicile de son équipe avec les 76ers de Philadelphie en visite, selon Mark Medina des USA Today.

Anthony Davis jouera ce soir contre Sixers. Mais Alex Caruso ne sera pas

– Mark Medina (@MarkG_Medina) 4 mars 2020

De plus, le gardien de sauvegarde Alex Caruso sera exclu mardi, ajoute Medina.

Davis, 26 ans, était inactif contre son ancienne équipe, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, le 1er mars dans le Bayou avec un genou droit douloureux. Le grand joueur de la NBA a raté huit matchs cette saison pour sa nouvelle équipe Lakers, dont un match de cinq matchs début janvier.

En 51 matchs au cours de la saison 2019-2020, Davis a obtenu une moyenne de 26,4 points, 9,4 rebonds, 3,3 passes décisives, 1,5 interceptions et 2,5 blocs en 34,3 minutes par match, tirant à 50,9% depuis le sol, 32,4% depuis l’arrière de l’arc à 3 points. et 84,2 pour cent de la ligne des lancers francs.

Davis a été échangé aux Lakers au cours de la dernière intersaison après sept saisons avec les Pélicans après sa première sélection générale au repêchage de la NBA 2011. L.A.a envoyé de jeunes joueurs à Brandon Ingram (un All-Star pour la première fois en 2020 pour la Nouvelle-Orléans), Lonzo Ball et Josh Hart, ainsi que quatre futurs choix de première ronde. “The Brow” dirige actuellement la franchise violette et or en notation – une première pour une équipe de LeBron James de ne pas laisser l’ancien prodige du lycée diriger son équipe en notation.

Sans Davis en bonne santé contre les Pélicans, les Lakers ont battu dimanche le sélectionneur d’attaque numéro 1 de 2019, Zion Williamson. Davis a dû rater la confrontation avec Williamson et la Nouvelle-Orléans en tant que Lakers, la meilleure équipe de la Conférence Ouest, garder les yeux sur le prix et essayer de maintenir une composition saine, y compris leurs étoiles, avant les séries éliminatoires de 2020.

Davis est également un agent libre cet été, bien que toutes les indications indiquent que l’attaquant des All-Star a signé de nouveau avec les Lakers sur un contrat massif.