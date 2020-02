Anthony Davis jouera probablement contre les Celtics

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, a déclaré que le grand homme de la superstar Anthony Davis était susceptible d’affronter les Celtics de Boston dimanche au Staples Center.

Davis a subi un mollet droit meurtri vendredi contre les Grizzlies de Memphis. Il est revenu au jeu et a terminé avec 28 points et 13 rebonds en 30 minutes. Les Lakers ont gagné par 12:

Frank Vogel a déclaré qu’Anthony Davis était inscrit comme probable pour le match des Celtics demain mais devrait être bon

– Brad Turner (@BA_Turner) 22 février 2020

Les Lakers ont une fiche de 42-12 cette saison. Ils ont le meilleur bilan de la Conférence de l’Ouest.

Davis a joué en 47 matchs cette saison. Il a une moyenne de 26,7 points, 9,3 rebonds et 3,3 passes décisives tout en tirant à 51,8% sur le terrain, 32,1% depuis au-delà de l’arc et 84,6% depuis la ligne des lancers francs.

Les Lakers ont une fiche de 37-10 avec Davis dans l’alignement. Il a 24 doubles doubles sur la saison.

Davis et LA chercheront à se venger dimanche contre les Celtics. Boston a battu les Lakers à Beantown assez facilement la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook pour plus d’informations sur Anthony Davis et les Lakers. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Suivez les Lakers et les autres jeux NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.