Anthony Davis manque le gagnant potentiel du match alors que les Lakers sont à court de filets

Les Lakers de Los Angeles ont été battus par les Nets de Brooklyn, 104-102.

Ce fut un début de match égal, car les deux équipes ont pu obtenir le look qu’elles voulaient, mais les Lakers ont pris l’avantage tôt grâce à LeBron James. Avery Bradley a également poursuivi son tir à chaud du dernier match, marquant huit points rapides pour forcer un temps mort des Nets.

Le banc des Lakers a pu maintenir l’élan alors que Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma se sont éloignés du terrain et ont contribué à étendre la tête de l’équipe. Malgré cela, le banc de Brooklyn a été en mesure de répondre et de réduire un peu le déficit, mais Los Angeles s’est quand même retrouvé 33-27 après un.

Avec James de retour au sol, l’offensive des Lakers a pu démarrer car il a pu trouver plusieurs tirs faciles de plusieurs joueurs. Cependant, les filets ne sont pas partis car leur mouvement de balle a conduit à de superbes regards et a pu rester à distance de frappe.

Une sécheresse marquante de Los Angeles a permis à Brooklyn de reprendre brièvement la tête, mais ils sont heureusement revenus sur la bonne voie après un Danny Green trois suivi d’un seau d’Anthony Davis. James a trouvé une bande qui a mené à un dunk de Kuzma à la fin du quart, donnant aux Lakers une mince avance de 56-54 avant la mi-temps.

Los Angeles est sorti à plat pour commencer le troisième quart-temps, car ils n’ont pas réussi à se remettre en défense et se sont contentés de sauteurs au lieu d’attaquer le panier. Davis et James ont ensuite repris l’offensive, trouvant des points faibles dans la défense de Brooklyn et reprenant l’élan.

Tout comme le reste du jeu, les Nets ont riposté en trouvant leur sillon à distance, ce qui a ensuite ouvert des voies de circulation jusqu’à la jante. La défense des Lakers n’a apparemment pas eu de réponse pour les Nets et en conséquence, ils sont allés dans le dernier cadre 87-80.

Bien que Los Angeles ait réussi des coups durs pour commencer le quatrième trimestre, Brooklyn a pu répondre à chaque fois, gardant le violet et l’or à distance. Le banc des Nets a troublé les Lakers alors qu’ils les forçaient à effectuer des tirs difficiles et à effectuer la passe supplémentaire à la fin offensive pour générer de superbes tentatives de tir.

James est à nouveau venu à la rescousse de Los Angeles alors qu’il était agressif en tirant sur le basket-ball et en se dirigeant vers la jante, déclenchant une course en fin de partie. Dans ce qui a été une fin palpitante dans les dernières minutes, Davis a raté le vainqueur potentiel du match, donnant à Brooklyn la victoire.