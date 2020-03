Anthony Davis mène les Lakers contre Sixers dans la surface

Victoire de Los Angeles Lakers avant Philadelphia 76ers dans un duel marqué par 37 points (13 sur 19 au champ et 4 sur 5 en triple) et les 13 rebonds d’un énorme Anthony Davis. ‘La Ceja’ a fait ce qu’il voulait dans le tableau rival et a fini par signer l’un de ses matchs les plus complets de la saison (+30 avec lui sur la piste pour les Lakers). LeBron James Il a réussi à marquer 22 unités, à distribuer 14 passes et à capturer 7 rebonds. Avec lui sur la bonne voie, -2 pour ceux de violet et d’or.

Nah pic.twitter.com/J1Qt5jDXs8

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 mars 2020

Chez les Sixers, qui continuent de faire les victimes de Ben Simmons et Joel Embiid, ils ont fini par céder malgré le début du match, mais une séquence de 19-37 au deuxième quart a mis fin à leurs chances de victoire. Le meilleur était Glenn Robinson III avec 25 points. Parmi les gros titres, Tobias Harris a été le plus titré face à l’anneau rival avec 18 unités.

Je n’ai même pas mis les pieds dans la peinture! —-

(-: @SpectrumSN) pic.twitter.com/Nk52Ihpv85

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 mars 2020

Les Lakers de Los Angeles continuent de mener la Conférence de l’Ouest avec solvabilité après cette victoire avec 47 victoires et seulement 13 défaites. Il leur reste 22 matchs pour terminer la phase régulière et il est difficile de sortir de cet endroit. Ils ont 5,5 matchs à Los Angeles Clippers, leur grand rival a priori pour atteindre les finales NBA. Jusqu’à présent, ils ont perdu les deux matchs auxquels ils ont joué au cours de l’année. Ce dimanche, ils recommencent (20h30). Nous verrons ce qui se passe. Les Sixers sont sixièmes dans l’Est après avoir perdu leurs deux derniers duels et avoir été dépassés par les Indiana Pacers.

